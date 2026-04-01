В Белгия пуснаха комплекти за оцеляване по магазините заради кризата с горивата и световната несигурност

Основен комплект за оцеляване – така се нарича новият артикул, който верига супермаркети в Белгия пусна в масова продажба. За какви предизвикателства и кризи се готвят властите и потребителите?

Какво е нужно при продължително прекъсване на потока от стоки и услуги, на които средностатистическият гражданин на Белгия разчита всекидневно? Опакована закуска, яхния тип кебап, барбекю паста, три енергийни барчета, напитка на прах, три кафени пръчици, шест дъвки, кърпички, лъжица и система за готвене без пламък. И всичко това – на цена от 29 евро и 99 евроцента.

Комплектът отговаря на призивите на властите гражданите да разполагат с най-необходимото, за да преживеят няколко дни напълно самостоятелно при кризи от всякакво естество.

Потребители коментират: „Страхът е налице. Затова го взех. Като знаем какво става по света, всичко може да се случи.“

„Трябва да сме внимателни, особено когато човек има деца и семейство.“

За белгийските власти инициативата на търговците е добре дошла, но с няколко уговорки. Националният кризисен център е предложил списък с основни артикули, които да бъдат включени в комплекта за спешни случаи, като например фенерче, радиостанция с батерии, вода и допълнителна храна.

Полин Ремианс - говорител на Националния кризисен център: „Не става въпрос точно за оцеляване, а по-скоро за самодостатъчност. Извънредната ситуация може да означава какво ли не – задимяване, замърсяване на водата или прекъсване на електрозахранването.“

От миналата година Европейският съюз препоръчва всеки гражданин да разполага със 72-часов комплект за оцеляване в случай на природни бедствия, кибератаки, геополитически кризи или дори въоръжен конфликт с висока интензивност.