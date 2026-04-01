Почина големият композитор Михаил Белчев
В Белгия пуснаха комплекти за оцеляване по магазините заради кризата с горивата и световната несигурност

Основен комплект за оцеляване – така се нарича новият артикул, който верига супермаркети в Белгия пусна в масова продажба. За какви предизвикателства и кризи се готвят властите и потребителите?

Какво е нужно при продължително прекъсване на потока от стоки и услуги, на които средностатистическият гражданин на Белгия разчита всекидневно? Опакована закуска, яхния тип кебап, барбекю паста, три енергийни барчета, напитка на прах, три кафени пръчици, шест дъвки, кърпички, лъжица и система за готвене без пламък. И всичко това – на цена от 29 евро и 99 евроцента.

Комплектът отговаря на призивите на властите гражданите да разполагат с най-необходимото, за да преживеят няколко дни напълно самостоятелно при кризи от всякакво естество.

Потребители коментират:

„Страхът е налице. Затова го взех. Като знаем какво става по света, всичко може да се случи.“


„Трябва да сме внимателни, особено когато човек има деца и семейство.“

За белгийските власти инициативата на търговците е добре дошла, но с няколко уговорки. Националният кризисен център е предложил списък с основни артикули, които да бъдат включени в комплекта за спешни случаи, като например фенерче, радиостанция с батерии, вода и допълнителна храна.

Полин Ремианс - говорител на Националния кризисен център: „Не става въпрос точно за оцеляване, а по-скоро за самодостатъчност. Извънредната ситуация може да означава какво ли не – задимяване, замърсяване на водата или прекъсване на електрозахранването.“

От миналата година Европейският съюз препоръчва всеки гражданин да разполага със 72-часов комплект за оцеляване в случай на природни бедствия, кибератаки, геополитически кризи или дори въоръжен конфликт с висока интензивност.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: По света

Испанската полиция разби група за трафик на наркотици в Алмерия
Испанската полиция разби група за трафик на наркотици в Алмерия
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 02:02 мин.
Парад на цветята в румънския град Тимишоара Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Чете се за: 00:20 мин.
Бурята "Дейв" бушува в Швеция Бурята "Дейв" бушува в Швеция
Чете се за: 00:40 мин.
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
