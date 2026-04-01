Петролният сектор с рекордни печалби заради кризата в Близкия изток

Петролните компании в ЕС реализират допълнителни печалби от близо 82 милиона евро всеки ден заради стремглаво покачващите се цени на горивата от началото на войната в Иран. Общата стойност на печалбите само за месец март се очаква да достигне два и половина милиарда евро.

Данните са от ново проучване на енергийния експерт Щефен Буколд, озаглавено „Свръхпечалби от петрол по време на война“ и разпространено от „Грийнпийс“. Според анализа увеличението на цените на горивата е значително по-голямо от ръста в цената на суровия петрол, като най-голямо е при дизела.

Най-големи са маржовете в държави с висока покупателна способност като Германия, Франция, Нидерландия и скандинавските страни. От „Грийнпийс“ призовават за въвеждане на допълнителни данъци върху печалбите на енергийните компании, които да бъдат използвани за намаляване на сметките и ускоряване на енергийната независимост на Европа.