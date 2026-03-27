Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп удължи ултиматума към Иран да отвори Ормузкия проток до 6 април. Той посочи, че ще нареди дотогава да спрат ударите по ирански енергийни обекти.

Тръмп заяви още, че преговорите с Техеран продължават и "вървят много добре". След обявяването на 10-дневната пауза в атаките, цените на петрола започнаха да падат. По-рано американският президент заяви, че "САЩ ще бъдат най-лошия кошмар на Иран, ако не приеме мирния план". Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф потвърди, че Техеран е получил 15-точково предложение за прекратяване на огъня. На този фон продължават ударите между Израел и Иран. Един човек е загинал в Северен Израел. Съобщава се за масирани израелски атаки по ирански обекти.