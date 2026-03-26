Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че по искане на иранското правителство, удължава с 10 дни, до 6 април ултиматума за удари срещу електроцентралите на Иран. Той увери, че преговорите с Техеран протичат "много добре".

"Новият краен срок към Иран е понеделник, 6 април, 20.00 часа Вашингтонско време" (бел. ред. 2.00 часа сутринта във вторник българско време) , обяви Тръмп в своята социална врежа "Трут Сошъл".