БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

До 3 години затвор грози хванатия зад волана шофьор с близо 6 промила алкохол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рекорд на пътя се опита да постави 39-годишен мъж, шофирал с 6 промила алкохол в кръвта и след употреба на наркотици по автомагистрала „Струма“. Опитът му обаче беше осуетен: водачът предизвика катастрофа. След задържането му е установено, че той има над 20 нарушения на пътя.

Рано сутринта на магистрала „Струма“ край Дупница, при изпреварване, щедро почерпеният водач се удари леко в друга кола и напусна местопроизшествието.

Албена Разсолкова – районен прокурор Кюстендил: „Аз съм от 21 години в прокуратурата. За първи път виждам такъв резултат.“

Сигнал на 112 подават пътуващите в ударения автомобил.

Албена Разсолкова – районен прокурор Кюстендил: „Пет километра след това е спрян от екип на полицията. Тъй като поведението на водача не беше адекватно, полицейските служители, когато дойдоха на пътнотранспортното произшествие, взеха проба от водача за алкохол и наркотици. Дрегерът отчете 5,95 промила в издишания въздух.“

Владислава Миланова: „Мъжът е тестван и за наркотици, а пробата беше положителна за кокаин.“

Албена Разсолкова – районен прокурор Кюстендил: „Обикновено, когато дрегерът отчита повече количество алкохол или наркотици, водачите, които считат, че не са виновни или че не са употребили, дават доброволно кръвен анализ… Водачът отказа да му бъде взета кръв за химичен анализ, като се оправда, че го е страх от игли.“

Справката в МВР показва, че от 2004 г. досега шофьорът е санкциониран 21 пъти за различни нарушения на пътя, включително за отнемане на книжката за шофиране в нетрезво състояние и за превишена скорост.

Албена Разсолкова – районен прокурор Кюстендил: „По свидетелство е неосъждан. По закона за движение по пътищата има общо 12 нарушения, от които 9 акта и 3 фиша.“

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години, отнемане на книжката за същия период, отнемане на превозното средство в полза на държавата и глоба от 500 до 2600 евро.

Албена Разсолкова – районен прокурор Кюстендил: „Апелирам към гражданите: когато видим, че някой извършва престъпление, не трябва да си затваряме очите, а да подадем сигнал към прокуратурата.“

Задържаният остава в ареста.

#МВР - Кюстендил #нарушение на пътя #пиян шофьор

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Още от: Криминално

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ