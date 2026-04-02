Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Учителката, заснела спасяването на 3-годишното дете от падане от осмия етаж: "Опитах се да помогна, беше истински ужас"

от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 03:37 мин.
Учителката, заснела клипа с 3-годишното момче в Ямбол, което беше спасено от полицаи от ръба на парапета на тераса на последния – осми етаж в жилищен блок, разказа пред БНТ за ужаса от случката.

Ива Цветанова, учителка: "Връщах се от училище и бързах да вляза във входа, но вдигнах поглед нагоре и видях едно детенце, стъпило върху козирка пред парапета. В първия момент, когато видиш такова нещо, ти си шокиран и не виждаш нищо друго. Потърсих своевременно помощ, но видях, че вече има човек, който е реагирал преди мен, защото забелязах полицейска кола, а по-късно и полицаите, които действаха. Единият се беше качил на климатика, другият му държеше краката. От терасата пристигнаха още полицейски екипи много бързо. От друга тераса двама полицаи направиха верига и изтеглиха детенцето. Истински шок. Цяла нощ не съм спала, защото присъствах на истински ужас. Чудех се как да реагирам и как да помогна. Реших да включа телефона си на живо, за да направя ситуацията публична, така че да бъде видяно и да дойдат повече компетентни органи, които могат да помогнат. Тук ставаше въпрос за човешки животи, особено за едно беззащитно детенце. Много такива случаи остават скрити, защото хората се страхуват да споделят или да реагират. Аз прецених, че по този начин мога да помогна, затова действах по този начин."

Не само полицията, но и социалните реагирали бързо. В апартамента е открита и сестричката на момчето, която е на 1 годинка. И двете деца са оставени без надзор.

Росица Александрова, началник отдел "Закрила на детето" в Агенцията за социално подпомагане: "Около 14.00 ч. при мен постъпи сигнал от инспектор "Детска педагогическа стая" за случай с дете в риск за живота. Незабавно аз и мои колеги посетихме адреса. Констатирахме на място предполагаше незабавно извеждане на децата от семейната среда. Съгласно закона те са настанени по спешност в професионални приемни семейства. Децата са били неглижирани и поставени в риск за живота и здравето им. Реагирахме по спешност. Отзова се областният екип по приемна грижа, както и медицински лица от Центъра за спешна медицинска помощ, които прегледаха децата. Предстои среща на координационния механизъм – мултидисциплинарен екип от полиция, прокуратура, община и дирекция "Социално подпомагане". Ще се обсъдят последващите мерки и кое е най-доброто за децата, както и какво ще последва за родителите."

Децата са настанени в две приемни семейства, а родителите са задържани за срок от 24 часа.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив
Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера
Католиците у нас празнуват Великден
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Почина големият композитор Михаил Белчев
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
