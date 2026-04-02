Учителката, заснела спасяването на 3-годишното дете от падане от осмия етаж: "Опитах се да помогна, беше истински ужас"

Учителката, заснела клипа с 3-годишното момче в Ямбол, което беше спасено от полицаи от ръба на парапета на тераса на последния – осми етаж в жилищен блок, разказа пред БНТ за ужаса от случката.

Ива Цветанова, учителка: "Връщах се от училище и бързах да вляза във входа, но вдигнах поглед нагоре и видях едно детенце, стъпило върху козирка пред парапета. В първия момент, когато видиш такова нещо, ти си шокиран и не виждаш нищо друго. Потърсих своевременно помощ, но видях, че вече има човек, който е реагирал преди мен, защото забелязах полицейска кола, а по-късно и полицаите, които действаха. Единият се беше качил на климатика, другият му държеше краката. От терасата пристигнаха още полицейски екипи много бързо. От друга тераса двама полицаи направиха верига и изтеглиха детенцето. Истински шок. Цяла нощ не съм спала, защото присъствах на истински ужас. Чудех се как да реагирам и как да помогна. Реших да включа телефона си на живо, за да направя ситуацията публична, така че да бъде видяно и да дойдат повече компетентни органи, които могат да помогнат. Тук ставаше въпрос за човешки животи, особено за едно беззащитно детенце. Много такива случаи остават скрити, защото хората се страхуват да споделят или да реагират. Аз прецених, че по този начин мога да помогна, затова действах по този начин."

Не само полицията, но и социалните реагирали бързо. В апартамента е открита и сестричката на момчето, която е на 1 годинка. И двете деца са оставени без надзор.

Росица Александрова, началник отдел "Закрила на детето" в Агенцията за социално подпомагане: "Около 14.00 ч. при мен постъпи сигнал от инспектор "Детска педагогическа стая" за случай с дете в риск за живота. Незабавно аз и мои колеги посетихме адреса. Констатирахме на място предполагаше незабавно извеждане на децата от семейната среда. Съгласно закона те са настанени по спешност в професионални приемни семейства. Децата са били неглижирани и поставени в риск за живота и здравето им. Реагирахме по спешност. Отзова се областният екип по приемна грижа, както и медицински лица от Центъра за спешна медицинска помощ, които прегледаха децата. Предстои среща на координационния механизъм – мултидисциплинарен екип от полиция, прокуратура, община и дирекция "Социално подпомагане". Ще се обсъдят последващите мерки и кое е най-доброто за децата, както и какво ще последва за родителите."

Децата са настанени в две приемни семейства, а родителите са задържани за срок от 24 часа.

