Ямболски полицаи спасиха дете от падане от осмия етаж (ВИДЕО)

3-годишно момче беше спасено от полицаи, след като хора са забелязали как детето стои на ръба на парапета на тераса на последния – осми етаж в жилищен блок в Ямбол.

В апартамента не е имало възрастни. Освен спасеното дете, е било открито и още едно по-малко момиченце.

Сигналът е подаден малко след 13:30 часа. На място незабавно са изпратени полицейски екипи.

младши инспектор Мартин Петров, ОДМВР-Ямбол: „Когато пристигнахме забелязахме, че дете на около 2-3 години стои на терасата от външна страна на парапета и се държи с едната ръка за парапета. Беше право, беше стъпило върху дъска за водосток, алуминиева."

Служителите разбили входната врата и тази на апартамента, тъй като никой не отварял. На място пристигнал втори полицейски екип.

инспектор Милена Андреева, ОДМВР-Ямбол: „Когато влезнахме в апартамента, излезнахме на терасата, детето беше от външната страна, колегата го държеше за крака. Приближихме се и го издърпахме детето обратно към апартмента."

С риск за собствения си живот те успяват да го изтеглят, влизайки в съседен апартамен, и да го върнат на безопасно място.

Иван Топалов: „Рискът беше много, много висок и благодарение на колегата Мартин Петров, считам,че това дете е живо в момента. Тъй като пак ви казвам,че с риск за живота си той успя да го обезопаси, придържайки го с едната си ръка."

При последвалия оглед става ясно, че в апартамента има и второ дете – по-малко момиченце, също оставено без надзор. На място пристигат социални работници от „Закрила на детето“. Установени са родителите, а работата по случая продължава. Децата са изведени от семейната среда и са настанени в приемно семейство.

Видео: Iv Tsvetanova, Facebook