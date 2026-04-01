Депутатите изслушват трима министри

Депутатите се събраха на извънредно заседание днес, което гласуваха да се излъчва по БНТ1. В този час народните представители изслушват вътрешния министър по случая "Петрохан-Околчица", а след това ще зададат и въпросите си за високите цени на горивата.

Днешното извънредно заседание на Народното събрание започна с няколко политически декларации и множество обидни квалификации и обвинения между част от депутатите, които се борят за одобрението на гласоподавателите. Дали този грозен език, който употребиха, ще им помогне - ще разберем на 19 април.

А конкретно по програмата на днешното Народно събрание – и в този момент депутатите изслушват вътрешния министър и главния секретар на МВР относно премествания в системата на МВР, свързани със случая „Петрохан – Околчица“, като във фокуса е Институтът по криминалистика към Министерството на вътрешните работи.

Вътрешният министър изтъкна, че за ръководител на този Институт е назначен човек, който има по-голям управленски опит от досега заемалата тази длъжност, и допълни, че директорът на практика не участва в изготвянето на експертизите. Досега заемалата тази длъжност обаче опроверга министъра и каза, че по длъжностна характеристика директорът има право да участва както в огледи, така и при изготвянето на експертизи. Тя посочи, че до 23 март на Института са били възложени 52 експертизи по случая „Петрохан – Околчица“ и допълни, че върху Института не е правен опит да се оказва абсолютно никакъв натиск.

Що се отнася до рокадите в МВР, Дечем коментира:

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Нямам никакви нормативи за смени на ръководители. Никога не съм казвал: "Искам да смените всички 100%", никога не съм казвал: "Сменете на 50 %". Казвал съм: "Носите си отговорност както за тези, които решавате да оставите, така и за тези, които вие сте предложили те да бъдат новите ръководители."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

По-късно трябва да бъдат изслушани министърът на финансите, както и министърът на икономиката, относно мерките за справяне с повишаващите се цени на горивата. Беше добавена и нова точка в дневния ред на Народното събрание, а именно проект за решение, с което да се задължи Министерският съвет да прекрати споразумението за сътрудничество с Украйна.