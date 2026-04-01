Протест за по-високи заплати: Служителите в Агенцията за борба с градушките спряха работа

Служители на Агенцията за борба с градушките от Пловдивско, Стара Загора и Хасково излязоха на протест. Те се събраха пред командния пункт в село Голям чардак с настояване по-високи заплати и по-добри условия на труд. Протестиращите се заканиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, началото на градозащитния сезон ще бъде застрашен.

Десетки служители на полигоните за противоградна защита се събраха тази сутрин пред командния пункт край пловдивското село Голям чардак. Настояват за 50% увеличение на заплатите, които към този момент са под 500 евро.

Асен Мерджанов – ракетострелец на полигона в с. Голям чардак: "Заплатата е сравнима почти с нискоквалифициран труд. Нашата работа е рискова и не може да ни е такава ниска заплата." Любомир Гошев – ракетострелец на полигона в с. Поповица: "Възможно ли е с тези пари да се живее, да се ходи на работа със собствен превоз, да си носиш храна и да стоиш там."

За целта държавата трябва да отпусне 3,5 милиона евро.

Валентина Васильонова – председател на Федерацията на синдикатите от земеделието – КНСБ: "През юли месец имахме подписано споразумение с предишния министър на земеделието за увеличаване на работните заплати на хората в Изпълнителна агенция "Борба с градушките", което беше по някакъв начин отразено в бюджет 2026 във версията, която видяхме през декември и не се състоя. Там е трябвало да има 20% увеличение."

11 са площадките за борба с градушките в цялата страна. Условията за работа на голяма част от тях са лоши. В някои от фургоните липсват ток и вода.

Любомир Гошев – служител на полигона в с. Поповица: "Всеки път, когато ходим на работа носим минимум по минимум 5-10 литра трябва да имаш, за да може да изкараш дежурство, било да си измиеш чинии, било за тоалетна." Асен Мерджанов – ракетострелец на полигона в с. Голям чардак: "При ракетни площадки, при които нямаме захранване и сме само на панели нямаме възможност за охлаждане, за климатик, за хладилник."

В подкрепа на работещите в сектора се обявиха и земеделски производители от село Брестовица.

Асен Шопов – земеделски производител: "Те откакто отвориха площадката, ние не знаем какво е градушка, а преди беше всяка година поражения."

Служителите обявиха, че са готови да преминат в ефективни стачни действия, ако исканията им не бъдат чути.