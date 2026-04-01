Почина големият композитор Михаил Белчев
Протест за по-високи заплати: Служителите в Агенцията за борба с градушките спряха работа

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Тази сутрин те се събраха пред командния пункт в пловдивското село Голям чардак

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служители на Агенцията за борба с градушките от Пловдивско, Стара Загора и Хасково излязоха на протест. Те се събраха пред командния пункт в село Голям чардак с настояване по-високи заплати и по-добри условия на труд. Протестиращите се заканиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, началото на градозащитния сезон ще бъде застрашен.

Десетки служители на полигоните за противоградна защита се събраха тази сутрин пред командния пункт край пловдивското село Голям чардак. Настояват за 50% увеличение на заплатите, които към този момент са под 500 евро.

Асен Мерджанов – ракетострелец на полигона в с. Голям чардак: "Заплатата е сравнима почти с нискоквалифициран труд. Нашата работа е рискова и не може да ни е такава ниска заплата."

Любомир Гошев – ракетострелец на полигона в с. Поповица: "Възможно ли е с тези пари да се живее, да се ходи на работа със собствен превоз, да си носиш храна и да стоиш там."

За целта държавата трябва да отпусне 3,5 милиона евро.

Валентина Васильонова – председател на Федерацията на синдикатите от земеделието – КНСБ: "През юли месец имахме подписано споразумение с предишния министър на земеделието за увеличаване на работните заплати на хората в Изпълнителна агенция "Борба с градушките", което беше по някакъв начин отразено в бюджет 2026 във версията, която видяхме през декември и не се състоя. Там е трябвало да има 20% увеличение."

11 са площадките за борба с градушките в цялата страна. Условията за работа на голяма част от тях са лоши. В някои от фургоните липсват ток и вода.

Любомир Гошев – служител на полигона в с. Поповица: "Всеки път, когато ходим на работа носим минимум по минимум 5-10 литра трябва да имаш, за да може да изкараш дежурство, било да си измиеш чинии, било за тоалетна."

Асен Мерджанов – ракетострелец на полигона в с. Голям чардак: "При ракетни площадки, при които нямаме захранване и сме само на панели нямаме възможност за охлаждане, за климатик, за хладилник."

В подкрепа на работещите в сектора се обявиха и земеделски производители от село Брестовица.

Асен Шопов – земеделски производител: "Те откакто отвориха площадката, ние не знаем какво е градушка, а преди беше всяка година поражения."

Служителите обявиха, че са готови да преминат в ефективни стачни действия, ако исканията им не бъдат чути.

#Изпълнителна агенция борба с градушките #борба с градушките #Агенцията за борба с градушките #Голям Чардак #полигони за борба с градушките #протест

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
Почина големият композитор Михаил Белчев Почина големият композитор Михаил Белчев
15897
Чете се за: 01:45 мин.
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
