Емил Дечев: Вътрешен човек е помогнал на Пепи Еврото да избяга

Вътрешен човек е помогнал на Петьо Петров – Еврото да избяга. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ служебният вътрешен министър Емил Дечев. Според него данните на МВР показват много голяма близост между градския прокурор на София Емилия Русинова и бившия следовател.

В ефира на БНТ Емил Дечев заяви, че е имало теч на информация в МВР. Това вероятно е помогнало на Петьо Петров да изпревари разследващите и да се укрие. От думите на Дечев се разбра, че е ясно кой е помогнал с информация, но името му все още не е обявено публично. Според служебния министър мрежите за търговия на влияние в съдебната система продължават да работят, а вероятно Петьо Петров и покойният Мартин Божанов вече имат наследници.

Служебният вътрешен министър смята, че големият въпрос по казуса „Петьо Еврото“ е как бившият следовател е успял да избяга.

„БНТ: Как се получи теч на информация от МВР, как той разбра, че се подготвя операция по залавянето му? Емил Дечев – служебен вътрешен министър: Естествено – от вътрешен човек в МВР. - Кой е този вътрешен човек? - Когато му дойде времето, ще го обявим.“

Все още не е ясно къде се намира в момента бившият следовател. Следи от Петьо Петров на територията на Сърбия няма, категоричен е Дечев. Преди да бъде обявен за издирване през август 2021 г., бившият следовател е бил засечен на границата със Северна Македония.

Емил Дечев – служебен вътрешен министър: „Сутринта Петров заедно с друго лице от мъжки пол пресичат българо-македонската граница на пункт "Златарево" и от България влизат в Северна Македония. Вечерта същата кола със същите две лица, едното от които Петьо Петров, се връща в България, но вече има трето лице в колата и това е Емилия Русинова.“ „По данните, които имаме до момента, може да се направи извод за безспорна голяма близост между Русинова и Петров.“ „Най-малкото приятелска, а може би и по някои други интереси.“

МВР е установило, че през този период групата около Петьо Еврото е използвала два автомобила за придвижване. В тях е пътувало и лице, разкрито в разследването на АКФ „Осемте джуджета“. Според служебния вътрешен министър мрежата за търговия с влияние в съдебната система продължава да работи.

Емил Дечев – служебен вътрешен министър: „Този вид дейност не търпи вакуум и дори Петров да е изчезнал, а пък другото известно лице – Нотариуса – да е покойник, дейността, която те са извършвали за определени среди, е толкова ценна, че те биха сложили други, които да я осъществяват.“ „Прокуратурата е големият отсъстващ, за съжаление, по тези два случая.“

Петьо Петров – Еврото е в неизвестност от май 2023 г. след неуспешен опит да бъде заловен в столичен ресторант. Оттогава следа от него няма. Предаден е на съд задочно за измама в особено големи размери.