Възпоменателен кът за Борислав Михайлов на стадион "Георги Аспарухов“

Възпоменателен кът в памет на Борислав Михайлов бе обособен на стадион „Георги Аспарухов“, където фенове, близки и съотборници могат да отдадат почит към една от значимите фигури в историята на Левски.

Обстановката на стадиона е тъжна и тягостна, а мястото носи силна символика – именно тук започва професионалният път на Михайлов. Със „сините“ той записва три шампионски титли и три Купи на България, оставяйки траен отпечатък в клубната история. Ръководството на Левски създаде специален кът с книга за съболезнования, която ще бъде предадена на семейството му.

Емоционални думи сподели и неговия съотборник от близкото минало - Божидар Искренов - Гибона.

"Един голям човек, един наш приятел, с който сме израснали заедно. Заедно започнахме от този стадион, постигнахме много неща, които ще останат в историята на Левски. Беше душата на компанията - обичаше живота, забавленията и хората.“

Почитта към Борислав Михайлов продължава, а споменът за него остава жив както на терена, така и извън него.

