Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Божидар Искренов: Загубихме голям човек в лицето на Боби, душата на нашето поколение в Левски

Искренов с емоционални думи от "Герена“: Беше душата на компанията и истински приятел

Легендата на Левски Божидар Искренов – Гибона говори емоционално от траурния кът на стадион "Георги Аспарухов“, където клубът отдава почит към Борислав Михайлов.

"Думите са излишни. Загубихме един голям човек и истински приятел, с когото израснахме заедно. Започнахме от този стадион и постигнахме неща, които ще останат в историята на Левски“, сподели Искренов.

Той призна, че случилото се е било неочаквано и тежко за всички, които са го познавали.

"Вярвахме, че ще се оправи, но не стана. Никой не беше готов за това“, добави той.

Гибона си спомни и за човека извън футбола.

"Беше душата на компанията - усмихнат, отворен, обичаше да се забавлява и да носи настроение. Имаме толкова много спомени, които ще останат завинаги.“

В края той изрази съболезнования към близките: "Много е тежко за всички нас. Съболезнования към семейството.“

Вижте цялото интервю във видеото!

#Божидар Искренов - Гибона #Борислав Михайлов

