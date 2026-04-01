Облачно и дъждовно до петък, затопляне и слънчеви часове през уикенда

Днес ще остане облачно. Заради нов средиземноморски циклон от югозапад валежите отново ще се активизират. В Смолян и Кърджали е в сила жълт код за значителни количества.

В планините над 1300 метра ще вали сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще са между 10° и 15°, в София – около 10°.

В четвъртък ще вали на много места в цялата страна, като значителни количества се очакват главно в Южна България и планините. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 4°. Дневните ще са предимно от 7° до 12°, в София – около 7°. Вятърът ще е умерен, но и временно силен, с посока от изток-североизток, а в южните райони – от юг.

И в петък и събота ще е облачно и с валежи, но по-краткотрайни и на повече места в следобедните часове. Дневните температури ще се повишат с 3 - 4°. В неделя вероятността за валежи намалява, а облачността ще се разкъса и бързо ще намалее.

В началото на новата седмица се очаква слънчево и топло време с максимални температури до над 20°.