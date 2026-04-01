Отиде си Кирил Ампов - авторът на "9 милиона мишлета"

На 77 години почина Кирил Ампов - певец, композитор, автор на песни, аранжор и продуцент, съобщиха от семейството.

Той е роден на 14 юли 1948 г. в София. Кариерата му започва като студент, когато става част от група "Славини". През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует "Акварел", който оставя трайна следа в българската музикална история със своите лирични и романтични песни.

Истинска популярност придобива като член на група "Спешен случай" (1984) и песни като "Кашлицата", "Развод", "Мама, татко и аз" и "Карай, Джони". Той също така е автор на една от най-известните български песни "Каролайна", позната като "9 милиона мишлета".

В началото на 90-те години Кирил Ампов е инициатор и водещ на предаването "Хит минус едно", което дава трибуна на редица млади таланти в музиката. Основава и собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов-Графа. Ампов има и дъщеря - Нора Ампова, която е художничка.