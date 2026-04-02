БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марк Цеков, камара „Плодове и зеленчуци“: Една шопска салата струва колкото килограм месо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трета поредна седмица цената на потребителската кошница у нас остава непроменена - 58 евро, каза в студиото на "Денят започва" председателят на Държавната агенция по стоковите борси и тържищата и на Координационния механизъм за въвеждане на еврото Владимир Иванов. В същото време главният секретар на камарата "Плодове и зеленчуци" Марк Цеков обяви, че в момента една шопска салата струва колкото килограм месо.

Марк Цеков, главен секретар на браншова камара "Плодове и зеленчуци": "Вчера си позволих да влезна в няколко големи търговски обекта и вериги. И излиза, че една шопска салата, например, може би ще ми струва в момента колкото едно кило месо. Истината е, че в момента цените са крайно спекулативни. Мога да ви дам конкретни данни. Например, цени, на които се обмитява. Краставици - около 1000 тона, мисля, че са влезнали от Албания, на цени между 60 евроцента и 70 евроцента. В момента наблюдавам явления от 3,99 евро или 2,70 евро, но на брой. Значи, пак казвам, цени, обмитени с ДДС, влезнали по-миналата седмица."

Председателят на държавната агенция по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов обясни, че проблемът с тези цените е, че фактурираната стойност е невярна.

Владимир Иванов, председател на "Държавна комисия по стокови борси и тържища": Това си го имаме като недъг. През обмитяването. Имаме си го като недъг от 100 години. Има и зелен пипер на 75 цента, на 80 цента, на 20 цента. Но всичко това става вече въпрос за чисто престъпление и укриване на данъци. Що се касае реалната цена, изобщо не е така. Към момента, цената на пипер е около 4,50."

Иванов отново подчерта, че основният проблем у нас са неритмичните доставки, липсата на достатъчно родна продукция и лоши търговски практики.

Владимир Иванов ,председател на "Държавна комисия по стокови борси и тържища": "Вече трета седмица държим една потребителска кошница като индикативна стойност. Цената на едро е 58 евро, т.е. нямаме някаква тенденция още силно изразена. Главно динамиката е при плодовете и зеленчуците и независимо от кризата в Персийския залив, тя се дължи повече на фактори, които са свързани с сезонния фактор. Може би сега се вижда някакво отражение вече на по-скъпата газ в продуктите като домати и като пипер, които също не са и характерни за сезона. Т.е. оранжерийното производство ще е първото, което ще индикира някаква пряка връзка с кризата Персийския залив."

Според Марк Цеков за Великден се очаква първата родна продукция оранжерийно производство, както и спад на цените.

Марк Цеков, главен секретар на браншова камара “Плодове и зеленчуци”: "За оранжерийното производство, пак казвам, че за Великден, според мен, би трябвало да се наблюдава спад в цените на вносните продукти поради простата причина, че вече ще имаме български, които да урегулират цените. По отношение на азотните торове, да, те поскъпват, проблем е конфликтът в Близкия изток и по-конкретно това, че все още преминаването през Ормузкия проход е проблем."

Иванов обяви, че има достатъчно торове за производителите. Той допълни и, че за момента няма тенденции за поскъпване на продуктите, свързани с великденските празници.

Вижте целия разговор във видеото.

#Марк Цеков #поскъпнали плодове #потребителска кошница #цени на зеленчуци #владимир иванов #Великден #новини в Метрото

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ