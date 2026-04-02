Децата на 3 г. и на 1 г. от Ямбол са оставяни сами и преди

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 04:15 мин.
Институциите ще се опитат да настанят децата в едно приемно семейство, за да не ги разделят

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Властите в Ямбол се събират на спешна среща след като 3-годишно дете беше спасено от падане от външна страна на балкон на 8-ия етаж. Очаква се по-късно днес по случая да се проведе заседание на Координационния механизъм за деца в риск. Момченцето беше спасено от полицейски екип, а в апартамента беше открита неговата сестра на 1 година. Те са били оставени без надзор в жилището. Късно снощи майката и бащата на двете деца са задържани за срок от 24 часа.

Социалните служби се намесиха спешно след случая с детето, увиснало от балкона на осмия етаж в Ямбол. Още същия ден двете деца – момченцето и по-малката му сестричка са изведени от жилището заради риск за живота им.

Росица Александрова, началник отдел "Закрила на детето" – Ямбол: "По спешност взехме решения, реагираха от областния екип по приемна грижа веднага, приемни семейства се отзоваха, много бързо реагираха и медицинските лица от Центъра за спешна медицинска помощ, дойдоха, прегледаха децата”

Децата са в добро състояние и са настанени в две приемни приемни семейства. Предстои социалните служби да намерят вариант, при който децата да бъдат отглеждани заедно, за да не се нарушава връзката им. Проверката на социалните служби показва, че те са били оставяни без надзор и преди.

Росица Александрова, началник отдел "Закрила на детето" – Ямбол: „Това, което констатирахме на място предполагаше незабавно извеждане на децата от семейната среда. Съгласно законовата разпоредба, те са настанени в професионални приемни семейства по спешност. Ситуацията беше, че децата са неглижирани, поставяни в риск за живота и здравето им.”

Жената, заснела случилото се, още не може да се отърси от видяното. Споделя, че решила да излъчва на живо, за да привлече внимание и бърза реакция, след като е подала сигнал за помощ.

Ива Цветанова, съсед: "Реших да включа телефона си на живо, за да направя ситуацията публична, така че да бъде видяно и да дойдат повече компетентни органи, които могат да помогнат. Тук ставаше въпрос за човешки животи, особено за едно беззащитно детенце. Много такива случаи остават скрити, защото хората се страхуват да споделят, да кажат.”

Предстои среща на координационния механизъм – мултидисциплинарен екип от полиция, прокуратура, община и дирекция „Социално подпомагане“. Ще се обсъдят последващите мерки и кое е най-доброто за децата, както и какво ще последва за родителите. Майката и бащата са задържани в срок за 24 часа, събраните доказателства ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Скандалния случай в Ямбол коментира и служебният социален министър Хасан Адемов.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Инструментариумът на държавата е задействан моментално, така че децата да бъдат изведени в безопасна среда. Отделите „Закрила на детето“, те са предприели всички необходими мерки да разговарят с родителите, включително и за възможността децата да се върнат в биологичното си семейство, но на този етап те имат нужда от подкрепа, която се предоставя от нашите служби."

