Николай Иванов: Националните ни отбори по волейбол за мъже и жени ще започнат подготовка в началото на май

Националните отбори на България по волейбол за мъже и жени ще започнат подготовка в самото начало на май, разкриха от БФВ. Тимовете ще имат приятелски срещи същия месец преди началото на двубоите от Лигата на нациите. Мъжете ще тренират в Самоков, докато жените - в София, съобщи координаторът на националните тимове Николай Иванов.

По време на подготовката на мъжкия състав, воден от треньора Джанлоренцо Бленджини, е предвидено участие на международния турнир в Полша "Силезия Къп". "Трикольорите" играха в традиционното състезание и през 2025 година, когато станаха световни вицешампиони.

Жените, със селекционер Марчело Абонданца, ще имат приятелски срещи с Швеция на 22, 23 и 24 май в София, а след това заминават за контроли в Аржентина.

През юни двата български състава започват участието си в Лигата на нациите.

"Миналата година беше изключително успешна за БФВолейбол, но вече гледаме напред. Отново ще проведем "Турнир на талантите". Благодаря на БФВ и на клубовете в България, че направиха всичко възможно, за да могат националните ни състезателки да могат да тренират и да постигнат успехи. Нещата са добре подредени, а календарите са готови", каза пред медиите координаторът на всички национални отбори Николай Иванов.

"Имаме добра комункация с всички треньорски щабове. Хубаво е българските състезатели, играещи в чужбина, да останат да играят на високо ниво в клубовете си до май. Това означава, че тимовете са стигнали до финалната фаза на своите първенства", добави Иванов.