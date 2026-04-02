Интересът към Евроволей 2026 е огромен, обявиха от БФ волейбол

Билетите за мачовете на България на Евро 2026 по волейбол за мъже в София се изчерпват много бързо, съобщи президентът на БФВ Любомир Ганев. Входните талони за двубоя на световните вицешампиони срещу Полша вече са изкупени, като в "Арена София" със сигурност ще присъстват над 12 000 фенове.

"Интересът към Евроволей 2026 наистина е огромен. Ако всичко е наред, то трябва да изиграем седем мача пред българската публика. Сигурен съм, че България ще има срещи пред пълна зала "Арена София" от 12 500 зрители. Интересът към първенството е огромен. Ще бъде най-голямото спортно събитие у нас. За двубоя на България с Полша билети вече няма. За България-Португалия останаха към 100 билета. За срещата с Република Северна Македония има още около 2000 билета. За четвъртфиналите все още има билети. Най-важното и най-хубавото е, че България ще играе своите срещи пред пълна публика. България-Полша ще се проведе пред поне 10 000 българи. Пуснали сме в продажба билетите над 300 дни преди тези срещи", заяви Ганев пред медиите.

Той не пропусна и темата за приетия рекорден бюджет на БФВолейбол, който е от над осем милиона евро.

"Искаме да имаме партньори, с които да растем заедно. Търсим такива сред общините, както и от медиите. Бюджетът ни е рекорден заради нашите партньори и продадените билети. Искаме и феновете да са неизменна част от нас, но и да присъстват на мачовете ни извън България. Резултатите ни задължават да работим още по-сериозно. Тази година е по-лесно откъм партньори", допълни още Любомир Ганев.

Евроволей 2026 в България, Финландия, Италия и Румъния ще се проведе между 9 и 26 септември.