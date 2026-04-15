начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 02:25 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще бъде използвано за купуване на избор

Чете се за: 02:25 мин.
Тази сутрин главният секретар ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на избори – тоест не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на брифинга на Координационния съвет за организацията на вота.

По думите на Гюров кабинетът е положил усилия всеки български гражданин да може да гласува свободно, без натиск и с усещането, че държавата защитава правото му на избор.

Андрей Гюров, служебен премиер: "Първо, сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелване на правилното квадратче на бюлетината.

Второ, направихме крачка към истинска достъпност. Разработихме приложение за хората със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор.

И, трето, сигурно най-видимото, показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Резултатът е един милион конфискувани евро, като акциите на полицията продължават и в последните дни до изборите."

Премиерът допълни, че от българските граждани зависи със своя глас в неделя да обезсмислят усилията на купувачите, както и че високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми.

Андрей Гюров, служебен премиер: "Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще."

