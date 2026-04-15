Георги Кандев: С 310% е увеличението на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори

С 310% е увеличението на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори. Хората ни имат доверие, заяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев на среща със служебния премиер Андрей Гюров. Видеото беше разпространено във Фейсбук профила на Гюров.

Кандев обяви още, че вече са иззети над 1 млн. евро при операциите на полицията срещу купуването на гласове. Главният секретар допълни, че акциите продължават в в няколко градове в страната и днес.

Георги Кандев каза още, че усилията на МВР срещу нарушенията на изборните права няма да приключат с края на изборния ден, защото имало инфорчация, че "част от нещата ще се случват и след изборите".