Руска хакерска атака е засегнала украински прокурори и висши служители

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
По света
Проникнато е и в имейл акаунти на държавни и правителствени служители и военни в Румъния, Гърция, България и Сърбия

Свързани с Русия хакери са проникнали в стотици имейл акаунти на украински прокурори и други висши служители. Атаката е засегнала и имейл акаунти на държавни и правителствени служители и военни в Румъния, Гърция, България и Сърбия.

Мащабната руска шпионска акция е разкрита от група британски и американски изследователи на киберзаплахи. Данните са проверени и оповестени от Ройтерс.

Добре известна група от свързани с Русия хакери са проникнали в над 280 имейл акаунта между септември 2024 г. и март 2026 г. Най-много от жертвите са били в Украйна - предимно разследващи и прокурори.

В България хакерите са проникнали в поне 4 електронни пощенски кутии на хора от местната власт в област Пловдив. Ройтерс припомня, че руска намеса стана причина за проблем с навигационните системи при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив миналия септември.

#украински прокурори #руска група #хакерска атака

Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
1
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
2
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
3
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
4
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
5
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
6
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

След вота в Унгария: Реакциите в Европа
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Стачка в Германия: Протест на кабинния персонал на „Луфтханза“ Стачка в Германия: Протест на кабинния персонал на „Луфтханза“
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души Прокуратурата в Рим разследва собствениците на заведението в Кран Монтана, където загинаха 41 души
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която пътят към дома се превърна във въздушна атака
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
По света
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място
По света
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
У нас
Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе
У нас
Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в Шуменско
У нас
Броени дни до вота: Координационният съвет ще даде последна...
У нас
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
По света
Борбата с градушките: Започна активният сезон по противоградова защита
У нас
