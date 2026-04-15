Руска хакерска атака е засегнала украински прокурори и висши служители

Свързани с Русия хакери са проникнали в стотици имейл акаунти на украински прокурори и други висши служители. Атаката е засегнала и имейл акаунти на държавни и правителствени служители и военни в Румъния, Гърция, България и Сърбия.

Мащабната руска шпионска акция е разкрита от група британски и американски изследователи на киберзаплахи. Данните са проверени и оповестени от Ройтерс.

Добре известна група от свързани с Русия хакери са проникнали в над 280 имейл акаунта между септември 2024 г. и март 2026 г. Най-много от жертвите са били в Украйна - предимно разследващи и прокурори.

В България хакерите са проникнали в поне 4 електронни пощенски кутии на хора от местната власт в област Пловдив. Ройтерс припомня, че руска намеса стана причина за проблем с навигационните системи при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив миналия септември.