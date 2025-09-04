БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България

У нас
Европейската комисия продължава да твърди, че по време на посещението ѝ у нас самолетът на Урсула фон дер Лайен е бил без GPS сигнал при кацането в Пловдив. Екипажът успял да се приземи, като използвал наземни навигационни системи.

Премиерът Росен Желязков обаче каза, че България няма да разследва, защото подобни случаи не се третират като инциденти.

От Брюксел пък напомнят, че смущения на GPS има постоянно, особено около източната граница на ЕС. След началото на войната в Украйна случаите са се увеличили.

Затова ЕК иска общоевропейски план за действие – кой какво прави и кой носи отговорност, когато GPS-ът „загасне“ по време на полети или дори при кораби.



