Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ

Голяма част от шофьорите у нас не биха оказали първа помощ, ако се окажат в ситуацията с пострадали при катастрофа. Това показва практиката на специалистите, които подготвят младите водачи у нас. Какви са причините, заради които част от шофьорите не биха помогнали, дори ако от това да зависи човешки живот?

Симона има шофьорска книжка от близо 3 години. Досега не е била свидетел на пътнотранспортно произшествие с пострадали. Ако все пак попадне в такова, е готова да помогне без да се замисли.

Симона Пателиотис, шофьор: "Ако има друг човек, който изглежда по-подготвен, за да окаже първа помощ не бих се бъркала, по-скоро бих асистирала, ако се окаже нещо по-сериозно, ако вече няма човек, който да помогне, бих се включила, все пак от това зависи човешки живот..."

Въпреки че законът задължава свидетелите на произшествия на пътя да спрат и помогнат на пострадали, шофьорите готови да окажат медицинска помощ обаче са малцина, казват от БЧК.

д-р Иван Кутов, специалист при подготовка на кандидат-шофьори към БЧК: "При един пътен инцидент особено, когато е на по-отдалечено място от болнично заведение и тогава те са хората, които трябва да отреагират. Много от хората или не знаят какво трябва да се прави или голяма част бягат от тази отговорност."

Затова от организации, подготвящи кандидат-шофьорите у нас, настояват за реформи в обучението.

Георги Бързаков, Асоциация на квалифицираните автомобилисти в България: "Според мен трябва да има някаква реформа, но тя да е свързана с начина на преподаване, с начина на обяснение на самите ситуации и на определено време да се минава повторен такъв курс, защото един шофьор на 18 години, който си е взел книжка, дали ще помни на 30 години, в коя поза да се постави човек, който е пострадал при приозшествие, как да се извади от колата и въобще трябва ли да се вади от колата."

Симона Пателиотис, шофьор: "Със сигурност според мен трябва да се обогати или поне повече практически задачи, защото се обхваща най-базовото ниво. Не че е безполезно, но трябва да има повече практика."

Практиката в момента показва, че младите водачи оставят задължителния курс към БЧК за накрая. Бързат да си вземат документа за изкарания курс, за да получат бързо шофьорската си книжка.