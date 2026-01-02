Габриела Георгиева: Резултатите ще дойдат, защото съм показала, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много

Габриела Георгиева определи 2025-а, като "година на върхове и падение". В специално интервю за БНТ, националната ни състезателка по плуване сподели целите си за предстоящия сезон и обясни защо не е била във върхова форма през миналия.

"Годината ми беше много нагоре и надолу през цялото време. Смених клуба, смених треньора, което смятам, че ми се отрази положително", каза Георгиева.

На Световното първенство в Сингапур през лятото тя завърши 18-а на 200 м гръб, като остана на 36 стотни от класиране за полуфиналите, и на 24-о място на 100 м гръб.

След това Георгиева получи травма, която забави нейния прогрес.

"Имах възпалена мастна тъкън в дясното коляно и възпалени сухожилия в лявото, и бях месец и половина не извън басейна изцяло, но не си ползвах краката изобщо, не се отблъсквах от стената", обясни тя.

На европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин през декември 2025 г., Габриела Георгиева достигна до полуфиналите на 100 и 200 м гръб.

Плувкинята очерта целите си за тази година.

"Като за начало искам да бъда здрава, да нямам контузии, а резултатите аз знам, че ще дойдат, защото съм показала не веднъж, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много", сподели Георгиева.

