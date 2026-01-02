БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:00 мин.

Габриела Георгиева: Резултатите ще дойдат, защото съм показала, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
На европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин през декември 2025 г., Габриела Георгиева достигна до полуфиналите на 100 и 200 м гръб.

Габриела Георгиева определи 2025-а, като "година на върхове и падение". В специално интервю за БНТ, националната ни състезателка по плуване сподели целите си за предстоящия сезон и обясни защо не е била във върхова форма през миналия.

"Годината ми беше много нагоре и надолу през цялото време. Смених клуба, смених треньора, което смятам, че ми се отрази положително", каза Георгиева.

На Световното първенство в Сингапур през лятото тя завърши 18-а на 200 м гръб, като остана на 36 стотни от класиране за полуфиналите, и на 24-о място на 100 м гръб.

След това Георгиева получи травма, която забави нейния прогрес.

"Имах възпалена мастна тъкън в дясното коляно и възпалени сухожилия в лявото, и бях месец и половина не извън басейна изцяло, но не си ползвах краката изобщо, не се отблъсквах от стената", обясни тя.

На европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин през декември 2025 г., Габриела Георгиева достигна до полуфиналите на 100 и 200 м гръб.

Плувкинята очерта целите си за тази година.

"Като за начало искам да бъда здрава, да нямам контузии, а резултатите аз знам, че ще дойдат, защото съм показала не веднъж, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много", сподели Георгиева.

Вижте репортажа във видеото!

Габриела Георгиева: Гледам напред и няма да се отказвам
Габриела Георгиева: Гледам напред и няма да се отказвам
Имах много големи очаквания, каза плувкинята след участието си на...
Чете се за: 01:15 мин.
Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 100 м гръб на еврошампионата в Люблин
Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 100 м гръб на еврошампионата в Люблин
Гледайте полуфиналите тази вечер от 20:00 ч. по БНТ 3.
Чете се за: 00:45 мин.
Съмър Макинтош и Тадей Погачър са най-добрите спортисти за 2026 г. в анкетата на "Екип"
Съмър Макинтош и Тадей Погачър са най-добрите спортисти за 2026 г. в анкетата на "Екип"
Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт
Чете се за: 03:10 мин.
Леон Маршан получи дипломата си за висше образование и изпрати още един исторически сезон в плуването Леон Маршан получи дипломата си за висше образование и изпрати още един исторически сезон в плуването
Чете се за: 04:40 мин.
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР) Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
7515
Чете се за: 04:30 мин.
Здравка Йорданова в предаването "Зала на славата" Здравка Йорданова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 05:02 мин.
Цветомир Ереминов е най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025-а Цветомир Ереминов е най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025-а
Чете се за: 00:52 мин.

