Цанко Цанков влиза в ледена битка на световното първенство в рекордна конкуренция

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Очаква се в шампионата да се включат над 2000 състезатели от цял свят.

цанко цанков триумфира световната купа зимно плуване гдиня
Снимка: Личен архив
Слушай новината

Най-добрият български състезател в ледени и открити води – Цанко Цанков, заминава за Оулу, Финландия, където предстои световното първенство по зимно плуване – най-мащабното в историята на този екстремен спорт.

Очаква се в шампионата да се включат над 2000 състезатели от цял свят, което поставя рекорд по брой участници и гарантира изключително силна конкуренция.

Цанко Цанков ще стартира в ролята на действащ световен шампион, след като на последното световно първенство в Талин, Естония ( 2024 г.), завоюва два златни медала в дисциплините 200 и 450 метра свободен стил, както и бронзово отличие.

Във Финландия българинът отново ще се състезава в коронните си дисциплини – 200 и 450 метра свободен стил, където ще се изправи срещу най-силните състезатели в света. Подготовката му преминава по план и е напълно готов за предстоящите стартове.

„Мисля, че съм много добре подготвен и изключително мотивиран. Вече имам опит, а и медалите от последната Световна купа ми дават увереност, но в никакъв случай успокоение. Конкуренцията в Оулу тази ще бъде наистина жестока, но отивам с ясната цел да дам максимума от себе си и да защитя медалите си от Талин. Плуването ще бъде в езеро в централната част на града, като условията ще бъдат подобни на полския Гдиня и ще има много лед. Водата ще бъде под нула градуса, а в момента температурата на въздуха е минус 15 по Целзий. Благодаря на всички, които ме подкрепят – това ми дава огромна сила,“ заяви Цанко Цанков преди отпътуването си за Финландия.

С участието си на световното първенство в Оулу Цанко Цанков отново ще представи България на най-високо международно ниво и ще се бори за нови отличия в едно от най-предизвикателните спортни състезания в света.

#Световно първенство по зимно плуване #Цанко Цанков

