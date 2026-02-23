От НСК Олимп съобщиха причината за смъртта на 16-годишния плувец Емил Раковски

Причината за смъртта на младия състезател по плуване Емил Раковски е гръдна аневризма, съобщиха от Национален спортен клуб Олимп, в който момчето тренираше.

16-годишният Раковски почина внезапно по време на турнир в Бургас в неделя, 22 февруари.

Публикацията на НСК Олимп в социалната мрежа "Фейсбук":

Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски.

След огромна трагедия като тази животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят.

С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом” с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл.

След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма.

За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля, да се обърнете към личния си треньор!

Всеки желаещ може да се включи и подкрепи с дарение към семейството на Емо, което да помогне за обезпечаване на разходите за погребение.

Банкова сметка:

Йордан Раковски

BG51UNCR70001515303761

Светъл път, Емо!