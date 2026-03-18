Кросби се завръща в игра за Питсбърг след контузия

Капитанът на Питсбърг Сидни Кросби е напълно възстановен от контузия и се очаква да се завърне в състава за предстоящия мач на тима в НХЛ, съобщиха от клуба.

38-годишният канадец получи травмата на 18 февруари по време на четвъртфиналите на олимпийския турнир в Италия, когато Канада надделя над Чехия с 4:3 след продължения. Вследствие на контузията Кросби пропусна няколко седмици.

Очаква се звездата да се появи в игра при гостуването на Питсбърг срещу Каролина в нощта на 19 март.

От началото на сезона 2025/26 Кросби има 56 мача, в които е записал 59 точки (27 гола и 32 асистенции). Питсбърг заема пето място в Източната конференция с актив от 83 точки.