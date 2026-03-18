Сестри Стоеви започват от втория кръг при двойките на европейското първенство по бадминтон

Станаха ясни съперниците на българските бадминтонисти на европейското индивидуално първенство, което ще се проведе в Уелва, Испания от 6 април.

Петкратните шампионки на Стария континент Стефани Стоева и Габриела Стоева, които ще защитават титлата си в турнира на двойки, са водачки в схемата и ще почиват в първия кръг. Във втория кръг Стефани и Габриела ще се изправят срещу победителките от двубоя между Никол Каруля и Кармен Мария Хименес (Испания) и Дебора Жиле (Нидерландия) / Изабел Лохау (Германия).

Другият ни дует Цветина Попиванова и Михаела Чепишева ще имат за съпернички Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция).

В дисциплината жени единично осмата поставена Калояна Налбантова започва срещу Петра Майкснерова (Чехия), а Стефани Стоева - срещу Лиона Ли (Великобритания).

Димитър Янакиев ще играе срещу Дики Дви Пангесту (Азербайджан), а Иван Русев и Илиян Стойнов на двойки мъже стартират срещу представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес.

Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки ще спорят с петите поставени Марвин Зайдел и Тук Фуон Нгуен (Германия).