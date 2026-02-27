Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева прие на среща президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев и президента на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва.

Разговорът беше проведен ден преди началото на международния семинар по плуване в София, който ще се проведе на 28 февруари и 1 март.

“България има изключително младо и талантливо спортно поколение. Доказателство за това беше представянето на нашите спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където спечелихме два бронзови медала, а имахме възможност и за още отличия. Следващата ни цел е спечелването на максимален брой квоти за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година”, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК запозна Антонио Жозе Силва с предизвикателствата пред българския спорт, като акцентира върху проблемите с инфраструктурата. Президентът на европейската централа се ангажира с предоставянето на проекти за изграждане на съоръжения, подходящи за тренировъчни занимания по плувни спортове.

“Желанието на БОК и федерациите е да предоставят проекти за изграждане на спортна инфраструктура на следващото българско правителство, което да ги включи в управленската си програма за следващите 4 години. В България имаме лош опит с построяването на съоръжения, които не отговарят на изискванията на международните организации”, заяви Весела Лечева.

Жозе Антонио Силва запозна Лечева с идеята България да приеме голямо първенство по плуване за юноши и девойки през 2028 г. Председателят на БОК изрази своята увереност, че страната ни ще предложи отлични условия за провеждане на надпревара от толкова висок ранг.

Президентът на БФПС Георги Аврамчев отбеляза, че България е един от най-активните членове на европейската федерация и доказателство за това е организираният у нас семинар за официални лица, съдии и специалисти в плувните спортове.

“Обсъждаме възможности за кандидатстване по различни европейски програми, които да подпомогнат модернизацията, дигитализацията и развитието на плуването не само в България, а и в други европейски страни”, каза Аврамчев.

Весела Лечева запозна Антонио Жозе Силва с последното решение на Софийския градски съд, който отхвърли предявените искове от Българска конфедерация по кикбокс и муай тай за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Президентът на европейската централа определи ситуацията около БОК като истински кошмар и изрази надежда за бързо излизане от нея.