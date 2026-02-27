БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Европейската федерация по водни спортове описа битката за власт в БОК като "истински кошмар".

Георги Аврамчев Антонио Жозе Силва Весела Лечева
Снимка: Българска федерация по плувни спортове
Слушай новината

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева прие на среща президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев и президента на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва.

Разговорът беше проведен ден преди началото на международния семинар по плуване в София, който ще се проведе на 28 февруари и 1 март.

“България има изключително младо и талантливо спортно поколение. Доказателство за това беше представянето на нашите спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където спечелихме два бронзови медала, а имахме възможност и за още отличия. Следващата ни цел е спечелването на максимален брой квоти за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година”, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК запозна Антонио Жозе Силва с предизвикателствата пред българския спорт, като акцентира върху проблемите с инфраструктурата. Президентът на европейската централа се ангажира с предоставянето на проекти за изграждане на съоръжения, подходящи за тренировъчни занимания по плувни спортове.

“Желанието на БОК и федерациите е да предоставят проекти за изграждане на спортна инфраструктура на следващото българско правителство, което да ги включи в управленската си програма за следващите 4 години. В България имаме лош опит с построяването на съоръжения, които не отговарят на изискванията на международните организации”, заяви Весела Лечева.

Жозе Антонио Силва запозна Лечева с идеята България да приеме голямо първенство по плуване за юноши и девойки през 2028 г. Председателят на БОК изрази своята увереност, че страната ни ще предложи отлични условия за провеждане на надпревара от толкова висок ранг.

Президентът на БФПС Георги Аврамчев отбеляза, че България е един от най-активните членове на европейската федерация и доказателство за това е организираният у нас семинар за официални лица, съдии и специалисти в плувните спортове.

“Обсъждаме възможности за кандидатстване по различни европейски програми, които да подпомогнат модернизацията, дигитализацията и развитието на плуването не само в България, а и в други европейски страни”, каза Аврамчев.

Весела Лечева запозна Антонио Жозе Силва с последното решение на Софийския градски съд, който отхвърли предявените искове от Българска конфедерация по кикбокс и муай тай за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Президентът на европейската централа определи ситуацията около БОК като истински кошмар и изрази надежда за бързо излизане от нея.

Свързани статии:

Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за председател на БОК
Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за председател на БОК
Ново решение в полза на избраната за председател на Българския...
Чете се за: 05:35 мин.
#Георги Аврамчев #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
5
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
6
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Други спортове

Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу
Корин Сутер беше най-бърза в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу
Спортни новини 27.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.02.2026 г., 12:25 ч.
Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:52 мин.
Шестима българи излизат в битка за медали на Купа „Странджа“ Шестима българи излизат в битка за медали на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:30 мин.
Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за председател на БОК Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за председател на БОК
Чете се за: 05:35 мин.
Пет титли за българските борци в първия ден на турнира „Петко Сираков- Иван Илиев“ Пет титли за българските борци в първия ден на турнира „Петко Сираков- Иван Илиев“
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по веригата остават КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по веригата остават
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ