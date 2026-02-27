БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата

Скандалите, кой е виновен за повишената цена на водата и дали служебната власт носи отговорност, се пренесоха в парламента. Атаки имаше и към служебния премиер Андрей Гюров, който, след като вчера не се яви на изслушване, днес също не взе участие в петъчния парламентарен контрол.

Още в деня в кулоарите на парламента ПП-ДБ обвиниха правителството "Желязков" за завишените цени на водата, след като през декември КЕВР ги повиши. Тогавашното ръководство на МРРБ, призовавайки дружествата да не ги увеличават са заложили настоящата бомба, която избухва в момента с високите цени на водоснабдителната услуга, допълват от коалицията.От "БСП-Обединена левица", "Възраждане" и "ДПС-Ново начало" отговориха на обвиненията.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Тази дни стана основна тема цената на водата. Ние обяснихме на какво се дължи нейното покачване и че то в никакъв случай не е работа на служебния кабинет, а на КЕВР и на ВиК холдинга, и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет. Днес искаме да заявим, че настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга. Шефката, може би не знаете, но тя е жената на Деньо Денев, шефът на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски."

Иван Иванов, "БСП-Обединена левица", бивш регионален министър: "Никаква бомба не сме залагали, дебело искам да подчертая. Това е решение на КЕВР, което дава възможност на ВиК операторите да увеличат цените си, от което те не се възползваха докато бяхме ние. Нищо не виждам какво пречи те отново да не се възползват от тази възможност, която им беше дадена, защото това беше една социална мярка и социална политика, която те направиха, защото аз все пак бяха представител в това правителство от БСП."

Петър Петров, "Възраждане": "Очевидно Андрей Гюров, като вчера не се яви на изслушването в пленарната зала предупреждаваме ви, че този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито следващите седмици на парламентарен контрол. Понеже той споделя, че проблемът за водите и загубата по мрежата не е в неговия, знаете ли къде ще се яви Андрей Гюров. На първата положена тръба в България пред вашите камери пред медиите първия човек, който ще се появи и да се снима и да обяснява колко голяма заслуга има неговото правителство за решаване на безводието ще бъде Андрей Гюров. Само тогава ще се яви той там.

Искра Михайлова, "ДПС-Ново начало": Изпратих писмо на президента Илияна Йотова, с което й обръщам внимание на това, което са разигра вчера в пленарна зала на НС на парламентарната република. Премиер-министър отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване, наруши Конституцията. Арогантно пренебрегна всички наши усилия да проведем разговор с него."

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

