КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по веригата остават

За стабилизиране на цените в малката потребителска кошница обаче става дума в данните от наблюдението на КНСБ на цените на стоките през този месец. Същевременно разликите между цените на едро и дребно продължава да е висока. КНСБ следи цените в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини от средата на 2025 година.

Умерено нарастване на цените от малката потребителска кошница с 1,2% спрямо януари. Това показват наистина данните на КНСБ. 59,48 евро е общата стойност на кошницата за февруари. Най-много увеличение има при краставици, домати и лимони. Спрямо юни миналата година обаче нарастването е с близо 5%.

Тогава общата стойност на кошницата е била под 57 евро. Най-висок ръст има при краставиците цели 73,7%. Доматите - 10,5%.

Пилето нараства с над 11%.

Цената на хляб "Добруджа" се е вдигнала с повече от 6%. Причините не са само сезонността на продуктите, казват от КНСБ. Има според тях и изявени спекулативни практики при цените на едро и дребно. Например, според тях разликата е твърде голяма и има нужда от намесата на регулаторите.