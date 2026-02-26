БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев се срещна с президента на Европейската федерация по водни спортове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Антонио Жозе Силва изрази удовлетворение от доброто сътрудничество с българската федерация.

Димитър Илиев се срещна с президента на Европейската федерация по водни спортове
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе работна среща с президента на Европейската федерация по водни спортове, по време на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на плувните спортове и насърчаването на активния начин на живот сред младите хора.

В рамките на разговора специално внимание беше отделено на предстоящия международен семинар за сертифицирани официални лица, ангажирани със състезанията под егидата на континенталната централа, който ще се проведе в София. Форумът ще събере експерти, съдии и представители на водните спортове от различни европейски държави. Очаква се дискусиите да допринесат за обмен на добри практики, повишаване на квалификацията на специалистите и засилване на сътрудничеството между националните федерации.

По време на срещата беше обсъдена и необходимостта от активно популяризиране на масовия спорт сред децата и младите хора. Двете страни подчертаха, че спортът има ключова роля за изграждането на здравословни навици, дисциплина и социални умения, както и за ограничаването на нарастващите прояви на агресия сред подрастващите. Според участниците в разговора развитието на достъпни спортни инициативи и програми може да се превърне в ефективен инструмент за превенция и социална интеграция.

Президентът на европейската централа Антонио Жозе Силва изрази удовлетворение от доброто сътрудничество с българската федерация, ръководена от Георги Аврамчев, който присъства на срещата. Силва подчерта, че България е активен партньор в развитието на водните спортове в Европа и играе важна роля в организирането на международни инициативи и обучителни форуми. В разговорите участва и Петър Стойчев, член на Техническата комисия към Световната федерация по водни спортове.

#Димитър Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Други спортове

Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум
Весела Лечева: Надявам се тези, които осуетяват вписването на новото ръководство на БОК, да проявят разум
Калояна Налбантова постигна успех над състезателка от топ 20 в световния бадминтон Калояна Налбантова постигна успех над състезателка от топ 20 в световния бадминтон
Чете се за: 01:07 мин.
БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница БНТ 3 ще излъчи пряко стартовете от Световната купа по сноуборд в Криница
Чете се за: 00:35 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6097
Чете се за: 02:12 мин.
Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян
Чете се за: 04:12 мин.
Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Зимните олимпийски игри Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ