Димитър Илиев се срещна с президента на Европейската федерация по водни спортове

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе работна среща с президента на Европейската федерация по водни спортове, по време на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на плувните спортове и насърчаването на активния начин на живот сред младите хора.

В рамките на разговора специално внимание беше отделено на предстоящия международен семинар за сертифицирани официални лица, ангажирани със състезанията под егидата на континенталната централа, който ще се проведе в София. Форумът ще събере експерти, съдии и представители на водните спортове от различни европейски държави. Очаква се дискусиите да допринесат за обмен на добри практики, повишаване на квалификацията на специалистите и засилване на сътрудничеството между националните федерации.

По време на срещата беше обсъдена и необходимостта от активно популяризиране на масовия спорт сред децата и младите хора. Двете страни подчертаха, че спортът има ключова роля за изграждането на здравословни навици, дисциплина и социални умения, както и за ограничаването на нарастващите прояви на агресия сред подрастващите. Според участниците в разговора развитието на достъпни спортни инициативи и програми може да се превърне в ефективен инструмент за превенция и социална интеграция.

Президентът на европейската централа Антонио Жозе Силва изрази удовлетворение от доброто сътрудничество с българската федерация, ръководена от Георги Аврамчев, който присъства на срещата. Силва подчерта, че България е активен партньор в развитието на водните спортове в Европа и играе важна роля в организирането на международни инициативи и обучителни форуми. В разговорите участва и Петър Стойчев, член на Техническата комисия към Световната федерация по водни спортове.