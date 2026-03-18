На живо от Винтерберг: Проследете битката за отличията в паралелния слалом в събота по БНТ 3

Дългият сезон за Световната купа по сноуборд върви към своя край, а състезателите се отправят към последната дестинация във Винтерберг, Германия с амбиции за силно представяне.

Маурицио Бормолини и Цубаки Мики вече спечелиха големите кристални глобуси и тези в паралелния гигантски слалом, но битката за отличията в паралелния слалом, все още не е решена.

Не пропускайте финалната надпревара, в която отново ще стискаме палци на нашите представители. Тази събота от 15:30 ч. по БНТ 3!