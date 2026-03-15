Радослав Янков завърши на 15-то място на Световната купа във Вал Сен Ком

Българинът загуби от Бенямин Карл на осминафиналите.

радослав янков отпадна осминафиналите световната купа вал сен ком
Радослав Янков отпадна на осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).

Българинът, който зае 15-о място в квалификациите по-рано днес, загуби от двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), който след това спечели надпреварата.

Янков започна по-добре и беше по-бърз на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл. Така той остана 15-и.

В големия финал Бенямин Карл победи носителя на Световната купа този сезон Маурицио Бормолини (Италия), който не успя да завърши. За австриеца това е втори успех за сезона.

В малкия финал Мирко Феличети (Италия) се наложи над Арвид Аунер (Австрия).

Маурицио Бормолини спечели малката световна купа в дисциплината със 713 точки, пред Бенямин Карл с 632 и Аарън Марк (Италия) с 509. Радослав Янков е 13-и с 309, Тервел Замфиров - 17-и с 246, Александър Кръшняк - 46-и със 7, Петър Гергьовски - 49-и с 6, Кристиан Георгиев - 53-и с 3 точки.

Бормолини завоюва и Големия кристален глобус с 945 точки, а втори и трети са отново Карл и Марк съответно с 690 и 659 точки. Радослав Янков е 12-и с 354, Тервел Замфиров - 19-и с 316, Александър Кръшняк - 30-и със 113, Кристиан Георгиев - 49-и с 11 и Петър Гергьовски - 53-и с 6.

В класирането по нации България е на седмо място с 1229 точки, а начело е Италия с 6301.

До края на сезона остава само един старт - паралелен слалом във Винтерберг (Германия) на 21 март.

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
1
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
2
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
3
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
4
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
5
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи...
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път
6
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
4
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите в третия ден от световното по шорттрек
Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите в третия ден от световното по шорттрек
Японски триумф на Световната купа в Холменколен, Зографски финишира 47-а позиция Японски триумф на Световната купа в Холменколен, Зографски финишира 47-а позиция
Чете се за: 01:35 мин.
Швеция спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя Швеция спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя
Чете се за: 02:10 мин.
Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада
Чете се за: 01:00 мин.
Норвегия триумфира в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя Норвегия триумфира в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя
Чете се за: 01:07 мин.
Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Оре Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Оре
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ и Канада
