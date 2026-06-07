Вегас Голдън Найтс поведе в битката с Каролина Хърикейнс за купа "Стенли"

Отборът на Вегас Голдън Найтс спечели с 5:4 след две продължения третия мач от серията с Каролина Хърикейнс за титлата в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

По този начин "златните рицари" поведоха с 2:1 победи в серията и се нуждаят от още два успеха, за да вдигнат за втори път в клубната история купа "Стенли".

Домакините от Вегас обаче можеха да бъдат и в много по-тежка ситуация, тъй като бяха на прага на исторически колапс. Те водеха с 4:0 преди началото на последната третина, но целият им аванс бе заличен, което наложи изиграването на продължения. В първото от тях гол не падна, а 5:38 минути след началото на второто Шей Тиъдър донесе успеха на тима си. Той стреля от синята линия, шайбата се отби в мантинелата, а след това и в кората на левия крак на вратаря на Каролина Брендън Буси, за влети в мрежата му.

След безрезултатна първа третина, отборът на Вегас пое контрол над иргата във втория период. В неговото начало два гола на "рицарите" бяха отменени след оспорвания от страна на на старши треньора на Каролина Роб Бринд'Амур. В 11-ата минута на третината домакините все пак откриха резултата чрез Томаш Хертл, който се разписа при числено предимство.

16 секунди по-късно Вегас удвои преднината си, след като изстрел на Мич Марнър бе отклонен от защитник на Каролина право в собствената му врата. Нови два гола на Марнър в 15-ата и 17-ата минута доведоха резултата до 4:0 в полза на домакините.

Марнър можеше да запише и четвърти гол в срещата в началото на третата третина, но пропусна от наказателен удар. Това сякаш вдъхнови гостите от Каролина и в рамките на 39 секунди в осмата минута на периода те отбелязаха цели три гола. Техни автори станаха Джордан Мартинук, Тейлър Хол и Джордан Стаал. Андрей Свечников при числено предимство на леда пък изравни за 4:4 само 102 секунди преди изтичането на редовните 60 минути.

Следващият мач от серията е в сряда рано сутринта, отново в Лас Вегас.