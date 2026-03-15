Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада

Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).
Българинът, който вчера остана 25-и в пресявките, днес зае 15-о място с 1:19.81 минута. Той беше девети по червеното трасе с 39.58 секунди и даде 23-о време по синьото 40.23.
Най-добър в квалификациите беше Маурицио Бормолини (Италия) с 1:17.58 минута.
На осминафиналите Янков ще кара в една серия с двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия).
Основното състезание започва в 19:00 часа българско време и ще бъде излъчено пряко по БНТ 3.
Миналата година в Канада Янков завърши трети в първия старт и достигна до осминафиналите на втория.