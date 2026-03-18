Един разказ започнал в Дряново, преминал през София и кулминирал в Съединените щати. Един разказ на вратар със славна кариера в българския футбол.

Пламен Николов прекарва близо десетилетие в Локомотив София, става три пъти шампион с Левски и четири пъти е избиран за вратар номер 1 у нас. Бронзовият медалист от Мондиала в САЩ 1994 г. е поредният спортист, който влиза в Залата на славата на БНТ.

Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата" в неделя, 22 март от 13:15 ч. по БНТ 1!