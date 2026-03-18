Благотворителен футболен турнир за дами събра рекордна сума в подкрепа на онкоболни деца

Над 10 000 евро в подкрепа на онкоболните деца на България събра на ежегодния си Благотворителен футболен турнир за дами фен клубът на лондонския Арсенал у нас.

По повод 10-годишния юбилей на инициативата българските „артилеристи“ за първи път организираха 2 събития в 2 ралични града, които бяха посетени от рекорден брой участници и зрители. Така в уикенда на 7-8 март общо 17 дамски формации играха футбол благотворително във Варна и София пред повече от 500 зрители, събирайки 5-цифрена сума в подкрепа на фондация „Злато“ и децата с рак в България.

В каузата се припознаха и редица популярни лица, които се включиха в събтията и във Варна, и в София. Актьорите от култовото предаване „Тутурутка“ направиха незабравим празника за всички участнички и публиката в залата на МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица.

В София бившият футболист на Левски и националния отбор Николай Димитров-Хичо даде начало на турнира. Малко по-късно зрителите видяха как телевизионната звезда Мария Силвестър бродира по зеления килим с микрофон в ръка редом с Петя Дикова, Оля Малинова, Алис Борисова и Мартина Иванова. Това шоу бе последвано от демонстративен мач между актьори и музиканти.

Артистите в състав Боян Петров, Христо Петков, Бойко Кръстанов, Мартин Димитров, Пламен Димов, Кирил Недков с играещ селекционер Иван Станчев се наложиха заслужено над музикантите, в чиито редици блестяха Виктор Стамболов, Иван Гатев, Насо Русков и Владислав Христозов. Коментатор на мача на живо беше легендата на българския пънк Николай Йорданов-Гилъна.

Ето и имената на дамските формации, които взеха участие в турнира:

Варна – „ASCB Beach Ladies“, „Гранд Про“, „Кантора Акорд“, „ИХБ Шипдизайн“, „Имотека“ и „Детелини“, които се включиха за първа година, тъй като за първи път турнирът имаше и варненско издание.

София – „ASCB Ladies“, „Скрити Лимонки“, „PwC“, „bTV “, „Млади Ярета“, „Зли кози“, „Розови пантери“, „Паник атака“, „Кози ностра“, „G.O.A.T“ и „New Gold events“, като благодарение на подкрепата на Елисавета Белобрадова в столицата се състезаваха рекордните за събитието 11 отбора.

А равносметката на финала изглежда така: повече от 500 зрители, 17 дамски отбора, 2 града и 1 голям победител в лицето на малките сървайвъри и фондация „Злато“, които им осигуряват психосоциална подкрепа по трудния път по време на лечение, поддържаща терапия и последващата необходимост от ресоциализация. Всички събрани средства ще бъдат разходвани за основен ремонт на дома-пансионат, който се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, и в който се настаняват деца от провинцията, които имат нужда от продължителен престой и лечение в клиниката.

Организаторите от фен клуба на Арсенал изказват искрените си благодарности на всички партньори, фирмени и частни дарители, сред които и фен клубът на Манчестър Сити в България. Безвъзмездно в каузата се включиха диджеите Мартин Гьорев и Станислав Бацов, фотографът Ясен Георгиев и съдията Христо Димов.

От фен клуба на Арсенал са амбицирани следващият турнир да събере още по-значима сума за нуждите на фондация „Злато“ и онкоболните деца на България.