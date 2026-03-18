НА ЖИВО: Теглят номерата на партиите и коалициите за...
Чете се за: 00:27 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благотворителен футболен турнир за дами събра рекордна сума в подкрепа на онкоболни деца

Чете се за: 04:15 мин.
Над 10 000 евро в подкрепа на онкоболните деца на България събра на ежегодния си Благотворителен футболен турнир за дами фен клубът на лондонския Арсенал у нас.

По повод 10-годишния юбилей на инициативата българските „артилеристи“ за първи път организираха 2 събития в 2 ралични града, които бяха посетени от рекорден брой участници и зрители. Така в уикенда на 7-8 март общо 17 дамски формации играха футбол благотворително във Варна и София пред повече от 500 зрители, събирайки 5-цифрена сума в подкрепа на фондация „Злато“ и децата с рак в България.

В каузата се припознаха и редица популярни лица, които се включиха в събтията и във Варна, и в София. Актьорите от култовото предаване „Тутурутка“ направиха незабравим празника за всички участнички и публиката в залата на МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица.

В София бившият футболист на Левски и националния отбор Николай Димитров-Хичо даде начало на турнира. Малко по-късно зрителите видяха как телевизионната звезда Мария Силвестър бродира по зеления килим с микрофон в ръка редом с Петя Дикова, Оля Малинова, Алис Борисова и Мартина Иванова. Това шоу бе последвано от демонстративен мач между актьори и музиканти.

Артистите в състав Боян Петров, Христо Петков, Бойко Кръстанов, Мартин Димитров, Пламен Димов, Кирил Недков с играещ селекционер Иван Станчев се наложиха заслужено над музикантите, в чиито редици блестяха Виктор Стамболов, Иван Гатев, Насо Русков и Владислав Христозов. Коментатор на мача на живо беше легендата на българския пънк Николай Йорданов-Гилъна.

Ето и имената на дамските формации, които взеха участие в турнира:

Варна – „ASCB Beach Ladies“, „Гранд Про“, „Кантора Акорд“, „ИХБ Шипдизайн“, „Имотека“ и „Детелини“, които се включиха за първа година, тъй като за първи път турнирът имаше и варненско издание.

София – „ASCB Ladies“, „Скрити Лимонки“, „PwC“, „bTV “, „Млади Ярета“, „Зли кози“, „Розови пантери“, „Паник атака“, „Кози ностра“, „G.O.A.T“ и „New Gold events“, като благодарение на подкрепата на Елисавета Белобрадова в столицата се състезаваха рекордните за събитието 11 отбора.

А равносметката на финала изглежда така: повече от 500 зрители, 17 дамски отбора, 2 града и 1 голям победител в лицето на малките сървайвъри и фондация „Злато“, които им осигуряват психосоциална подкрепа по трудния път по време на лечение, поддържаща терапия и последващата необходимост от ресоциализация. Всички събрани средства ще бъдат разходвани за основен ремонт на дома-пансионат, който се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, и в който се настаняват деца от провинцията, които имат нужда от продължителен престой и лечение в клиниката.

Организаторите от фен клуба на Арсенал изказват искрените си благодарности на всички партньори, фирмени и частни дарители, сред които и фен клубът на Манчестър Сити в България. Безвъзмездно в каузата се включиха диджеите Мартин Гьорев и Станислав Бацов, фотографът Ясен Георгиев и съдията Христо Димов.

От фен клуба на Арсенал са амбицирани следващият турнир да събере още по-значима сума за нуждите на фондация „Злато“ и онкоболните деца на България.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
1
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад
2
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
3
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
4
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Предстои понижение на температурите през следващите дни
5
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
6
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата"
Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата"
Вечното дерби ще се състои на 13 април Вечното дерби ще се състои на 13 април
Чете се за: 00:37 мин.
БФС призна за грешно показан червен картон на Джордан Айб БФС призна за грешно показан червен картон на Джордан Айб
Чете се за: 04:30 мин.
Монтана назначи Атанас Атанасов за старши треньор Монтана назначи Атанас Атанасов за старши треньор
Чете се за: 00:52 мин.
Христо Арангелов: Червеният картон обърна мача Христо Арангелов: Червеният картон обърна мача
Чете се за: 01:37 мин.
Станислав Генчев: Победата беше важна, играта също беше на ниво Станислав Генчев: Победата беше важна, играта също беше на ниво
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Теглят номерата на партиите и коалициите за бюлетината за вота на 19 април
НА ЖИВО: Теглят номерата на партиите и коалициите за бюлетината за...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След акцията в Бургас: разкриха схема за купуване на гласове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Задържаха 10 незаконни мигранти край Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Китай предложи на Тайван обединение за енергийна сигурност
Чете се за: 01:07 мин.
По света
