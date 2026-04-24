Започва поетапно спиране на отоплението в София
Извънредно! Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Атанас Бостанджиев: Ще върнем клуба, където трябва да бъде

Решението беше взето за секунди, отбеляза новият собственик на Левски.

Атанас Бостанджиев заяви, че не се е колебал дълго, за да поеме управлението на Левски. Новият собственик на „сините“ обеща, че клубът ще върне клуба, където трябва да бъде. На извънредната пресконференция, организирана от столичния тим, бизнесменът не пропусна темата, свързана с реконструкцията на Георги Аспарухов.

"Решението беше взето за секунди, защото знам каква уникална история има този клуб. Аз вярвам, че с правилната финансовата подкрепа този клуб ще остане с още 112 години минимум напред в бъдещето. С нашата подкрепа ще върнем клуба, където трябва да бъде. Аз съм левскар от малък. За мен е доста вълнуващ момент сега да вляза като собственик и запален фен и да участвам в развитието на клуба. Искам сърдечно да благодаря на Наско и да го поздравя за огромния труд, усилия и жертви, които лично е направил, за да запази, стабилизира и да даде насока за Левски. За мен е чест, радост и гордост да работим за осъществяването на светло бъдеще на клуба. Искам да благодаря и на всички фенове за помощта към клуба. Една от целите е да върнем старата слава и да покорим нови върхове в България и Европа“, бяха неговите встъпителни думи.

"Планирането на новия стадион. Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически, за да покорим нови върхове", добави той.

"Наско Сираков ще остане в ръководството като президент. Моята длъжност ще бъде да подкрепям финансово и стратегически клуба. Не искам изобщо да говоря за кредит. Имаме осигурени средства."

Бизнесменът сподели, че има осигурен финансов бюджет за реконструкцията на съоръжението.

"На нас и на мен ни е ясно, че без правилната финансова подкрепа няма как спортът да се развива. Осигурили сме правилния бюджет, който ръководството на клуба ще ми индикират. Подготвили сме се. Не искам да огласявам някакви цифри. Ще го уточним в следващите дни и седмици. Имаме пълната готовност.“

Той говори още за отношенията си със Сираков и финансовата рамка на стадиона.

"За мен е гордост и щастие да партнирам с Наско. Относно финансовата рамка на стадиона в момента работим по бюджети. По по-стандартни рамки ще бъде към 110 - 130 милиона евро", разкри още новият собственик на клуба.

"Страст е спортът, но както казахме, за тази задача е Наско, това което правят и са направили е невероятно. Моята задача е просто да им помагам, за да побеждават."

"Аз обичам, когато хвана някоя работа, да я довърша докрай. Когато имаш страстта да работиш и побеждаваш, е хубав начин на живот. Стоим далеч от политиката ние не сме политици, а бизнесмени. Моята цел ще бъде да държим клуба независим. Да държим клуба като бранд в България и Европа“, заяви той.

Бизнесменът отговори и на въпрос, свързан с това какви са трите цели, които си поставя след поемането на управлението на „сините“. Две от тях бяха тимът от „Герена“ да стартира с победа срещу ЦСКА във Вечното дерби в плейофите на Първа лига и да стане шампион в края на сезона.

"Да победим утре, да станем шампион и ще гледаме оттук нататък", завърши Бостанджиев.

