Левски обновява "Георги Аспарухов" за 120 милиона евро

Очаква се ремонтните дейности на стадиона на "сините" да стартират през пролетта на 2027 година.

Левски ще има обновен нов стадион „Георги Аспарухов. Това стана ясно на извънредната пресконференция, организирана от „сините“. На нея бе представен проектът за цялата трансформация на съоръжението. Амбициите са е стадионът да покрива изисквания за IV категория на УЕФА. Това ще даде възможност на София и България да приема мачове от найв-висок международен ранг.

Очаква се строителните дейности да стартират през пролетта на 2027 година, очаква се инвенстицията да бъде в размер на 120 милиона евро.

Ето какво написаха от столичния тим:

"ПФК „Левски“ и архитектурно-инженерната компания ИПА представиха днес концепцията за новия стадион „Георги Аспарухов“ по време на специална пресконференция.

В рамките на събитието президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков, бъдещият собственик на клуба Атанас Бостанджиев и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА, запознаха представителите на медиите с основните параметри на проекта, модела на финансиране и очакваните ползи от реализацията му както за клуба, така и за широката общественост.

Проектът предвижда цялостна трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ в съвременно, многофункционално спортно съоръжение, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Амбицията е стадионът да покрива изискванията за IV категория на УЕФА, което ще даде възможност на София и България да приемат футболни срещи от най-висок международен ранг.

Концепцията съчетава модерна архитектурна визия, функционалност и ясна идентичност, съобразена с духа и историята на „Левски“. Целта е новият стадион „Георги Аспарухов“ да се превърне не само в дом, достоен за клуба и неговите привърженици, но и в една от разпознаваемите съвременни емблеми на София и България.

Проектът залага на използването на висококачествени материали, енергийно ефективни системи и устойчиви строителни решения. Предвидена е нова фасадна обвивка от перфорирани метални панели, която ще придаде отличителен облик на съоръжението, ще подобри акустиката и ще ограничи разпространението на звука извън стадиона. Визията на фасадата ще включва светлинни ефекти и ритъм, които ще подчертават характера на стадиона както през деня, така и през нощта.

Конструктивното решение включва монолитно изпълнение на сектор „А“, сглобяеми елементи за секторите „Б“, „В“ и „Г“, както и покривна конструкция със стоманени ферми. Предвидено е стадионът да бъде изцяло покрит с козирка, изпълнена с материали, които осигуряват оптимални условия за естествено ослънчаване на терена.

Новите трибуни ще бъдат проектирани в съответствие със съвременните стандарти за комфорт, безопасност и видимост, така че всяко място да предлага максимално добро зрителско изживяване. Проектът включва още изцяло обновени системи за осветление, озвучаване и видеоекрани, които ще отговарят на изискванията на модерния футбол и на очакванията на публиката.

Капацитетът на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА.

Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 000 души.

Очаква се общата инвестиция да бъде в размер на 120 милиона евро.

С реализацията на проекта стадион „Георги Аспарухов“ има потенциала да се нареди сред най-модерните спортни съоръжения в региона и да затвърди позицията на София като привлекателна дестинация за международни спортни и културни събития.

От ПФК „Левски“ и ИПА изразиха увереност, че изграждането на новия стадион ще бъде значима крачка не само за клуба и неговите привърженици, но и за градската среда в района. Проектът предвижда също подобряване на парковата среда и създаване на по-добри условия за отдих и обществено ползване.

Очакванията са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 година.

За ИПА:

ИПА е утвърдена архитектурно-инженерна компания, предоставяща комплексни услуги в инвестиционното проектиране. С повече от 20 години опит и над 50 архитектурни отличия, екипът на ИПА се е доказал, като доверен партньор за реализирането на някои от най-значимите и мащабни проекти в страната.

