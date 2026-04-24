БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наско Сираков: Левскари, успяхме!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Левски ще има нов дом, отбеляза доскорошният мажоритарен собственик на Левски.

наско сираков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Наско Сираков представи новия собственик на Левски, който се казва Атанас Бостанджиев. Доскорошният мажоритарен собственик на „сините“ се обърна към общността на столичния клуб на извънредната пресконференция, на която бе обявена и голямата новина. Бившият футболист, който ще остане част от управата на тима от „Герена“, направи равносметка на свършеното през последните шест години, в които пое управлението.

Сираков отбеляза, че "сините" ще имат и нов стадион, тъй като от няколко месеца се работи по нов проект.

"Днес се обръщам към вас не като собственик, като президент или легенда, а като левскар, ще бъда кратък, но емоционален", бяха първите му думи.,

"Когато поех Левски не беше в труден период, а на път да изчезне от земята. На ръба на финансовото оцеляване с празни сметки и дългове за десетки милиони. На ръба на доверието и на дни от това да загуби достойнството си. Тогава много хора гледаха на клуба като на безнадеждна битка. Аз не можех да го гледам така. 2151 дни точно толкова минаха от 2 юни, 2020 година. Денят, в който поех Левски. Ако си поиграете с това число се получава 27 може да е 2:7. Последното е част от историята ни и ни напомня кои сме. Другото е цел в бъдещето, към която сме се устремили. Аз вярвам в подобни знаци", добави той.

"Не вярвам да има човек, който да не помни какво преминахме. Точно тези спомени правят денят по-сладък. Имам нужда да погледна към тези спомени назад и повече да не се връщам назад. През следващите шест години няма да имате един спокоен ден, всяка сутрин ще се будите с тежест Представете си, че в стомаха ви има буца тежест. За мен това бяха години на голяма тревога, на тежки решения, изгубени приятелства. Това бяха години, в които се научих на нови неща. Как да гледам напред без да се обръщам назад. Поставих себе си на първо място защото това бе начинът да оцелея. Докато вадих поредния нож в гърба ми си напомнях, защо съм тук. Вярвах, защото този клуб е преживял повече от всеки един от нас. Дали си представях, че цената в личен план ще е толкова висока - не. Но всичко това ме превърна в по-добро версия. Освен че побелях и помъдрях. Ако срещна този Сираков, ще му кажа един ден ще ди дадат акциите на Левски - много е важно да кажеш „да“. Колкото пъти да се връщам към този момент си казвам "струваше си". Имах късмет да среща хора, които не се уплашиха в нито един момент и още работят в Левски. През тези години хора, като Мило Борисов ми върнаха вярата в хората. Благодаря му от сърце. Благодаря и на Даниел Боримиров, Антон Краус, Христо Йовов, Борислав Георгиев. На всички други се извинявам. Каквото и да съм правил е било за доброто за Левски, за да го има и утре. Левски не принадлежи на човека, който временно го управлява, а на историята си и на хората. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да останеш с Левски, когато е най-трудно ,не е героизъм, а чест", каза още една от легендата на столичния тим и българския футбол.

"Днес за първи път мога да кажа нещо което ме беше страх да изрека на глас: Левскари, успяхме!"

"Левски ще има нов дом. От няколко месеца работим по нов проект. Това ще изисква нова подкрепа. Затова имам удоволствието да поканя до мен господин Атанас Бостанджиев“, подчерта Сираков.

Свързани статии:

Гледайте новините и в Метрото Metro
#наско сираков #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Футбол

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ