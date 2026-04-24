Архитект Цветан Петров: Новият стадион ще бъде готов след три години

Ще дадем невероятно усещане на феновете, заяви управителят на една от най-големите архитектурни компании в България относно "Георги Аспарухов".

Снимка: startphoto.bg
Архитект Цветан Петров даде повече подробности за реконструкцията на стадион „Георги Аспарухов“. На извънредната пресконференция, организирана от Левски, управителят на една от най-големите архитектурни компании в България потвърди, че се очаква строежът да започне през пролетта на 2027 г. и съоръжението да бъде готово след 3 години.

"Изграждането на стадион "Георги Аспарухов" изисква много и трябва да вложим най-доброто. Сегашното положение на стадиона го познавате. Контурът на новия стадион попада в "чашката" на настоящия стадион. Ще дадем невероятно усещане за феновете. Стадион "Георги Аспарухов" ще бъде с УЕФА категория 4. Хората на стадиона ще получат най-доброто като изживяване. Стадионът се разделя на два основни типа. Сектор "А" и останалите зрителски сектори", бяха първите му думи.

"Георги Аспарухов" ще предлага 23 032 за мачове от турнирите на УЕФА и 24 718 в родното първенство. Ще се опитаме да направим стадиона, за да може да приема и други събития. Идеята капацитетът за концерти да бъде 38 700 места. Ние сме в началото на този процес. Ще ви държим информирани, като се надяваме скоро да можем да ви представим финалните неща по проекта. Това е проектът, който развиваме като разположение, фунции, но ще претърпи развитие. Над 30 човека работят по този проект", допълни той.

"Очакваме през следващата пролет да стартираме. Изпълнението на обекта е около две години. Новият стадион ще бъде готов след три години", заяви арх. Цветан Петров.

#Архитект Цветан Петров #Стадион "Георги Аспарухов" #ПФК ЛЕВСКИ

