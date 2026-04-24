Берое си тръгна с три точки от Варна след късен обрат срещу Спартак

Берое постигна обрат и спечели с 2:1 като гост на Спартак 1918 Варна в първия мач от група „В“ на втория етап в българското футболно първенство.

Старозагорци стигнаха до успеха с два късни гола в 82-ата и 86-ата минута, след като изоставаха с 0:1 още от 14-ата. Домакините играха почти цял мач с човек по-малко заради директен червен картон на Борис Иванов в 4-ата минута. В битката за оцеляване Спартак остава с 27 точки на четвъртото място в групата, докато Берое вече има 26 и е пети преди останалите срещи.

Двубоят започна тежко за варненци. Още в началните минути Борис Иванов първо получи жълт картон за нарушение срещу Франциско Варела, а малко по-късно, след намеса на ВАР и решение на съдията Мартин Марков, бе изгонен с директен червен картон.

В 7-ата минута гостите бяха близо до гол, но вратарят Педро Виктор спаси удара на Франциско Варела. Малко след това Таилсон пробва изстрел от дистанция, който бе уловен от Артур Мота.

В 14-ата минута Спартак поведе. След центриране в наказателното поле топката достигна до Жота Лопес, който реализира с удар в далечния ъгъл за 1:0. До края на полувремето домакините имаха още възможности чрез Георг Стояновски, но не успяха да увеличат преднината си, а вратарят Педро Виктор се намеси добре и при удар на Давид Валверде.

След почивката Берое натисна. В 59-ата минута Марко Боргнино стреля от дистанция, но Педро Виктор отново бе на мястото си. Последваха нови опити на гостите чрез Факундо Аларкон, Кайо Лопес, Тижан Сона и Давид Валверде, но топката така и не влизаше във вратата.

Натискът на старозагорци даде резултат в 82-ата минута, когато Исмаел Ферер бе изведен в наказателното поле и с техничен удар изравни за 1:1. Само четири минути по-късно Берое стигна и до пълен обрат – след центриране топката попадна у Факундо Аларкон, който от близка дистанция реализира за крайното 2:1.



