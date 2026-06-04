Предлагат нов договор на Тодор Янчев

Тодор Янчев ще получи удължаване на договора като селекционер на младежкия национален отбор (до 21 години) на България. Новината обяви техническият директор на БФС Кирил Котев.

Договорът на Янчев беше първоначално планиран до 30-и юни 2026-а година, като през това време трябваше да бъде под мониторинг и след това да се решава за нов договор. В БФС обаче явно са доволни от работата на 49-годишния специалист и ще му предложат ново споразумение.

Квалификациите завършват през есента на 2026-а година, но договорът вероятно ще бъде до края на 2027-а година, за да може Янчев да работи спокойно и за следващата кампания.

В група „В“ на кампанията за Евро 2027 „лъвчетата“ са 4-и с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия пред тях. На върха е Португалия с 19, следвана от Чехия с 14.