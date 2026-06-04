БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:00 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в...
Чете се за: 20:15 мин.
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава...
Чете се за: 01:20 мин.
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград,...
Чете се за: 03:05 мин.
Антон Златанов: Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти,...
Чете се за: 13:50 мин.
Парламентът оряза правомощията на особения търговски...
Чете се за: 03:15 мин.
Разказ от първо лице за измамата в "Баба...
Чете се за: 05:42 мин.
500 000 евро са източили от НЗОК петима души, сред които...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предлагат нов договор на Тодор Янчев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Новината обяви техническият директор на БФС Кирил Котев.

тодор янчев трябваше всяка цена спечелим
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Тодор Янчев ще получи удължаване на договора като селекционер на младежкия национален отбор (до 21 години) на България. Новината обяви техническият директор на БФС Кирил Котев.

Договорът на Янчев беше първоначално планиран до 30-и юни 2026-а година, като през това време трябваше да бъде под мониторинг и след това да се решава за нов договор. В БФС обаче явно са доволни от работата на 49-годишния специалист и ще му предложат ново споразумение.

Квалификациите завършват през есента на 2026-а година, но договорът вероятно ще бъде до края на 2027-а година, за да може Янчев да работи спокойно и за следващата кампания.

В група „В“ на кампанията за Евро 2027 „лъвчетата“ са 4-и с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия пред тях. На върха е Португалия с 19, следвана от Чехия с 14.

Свързани статии:

Кирил Котев: Идеята е да сме готови за Лига на нациите
Кирил Котев: Идеята е да сме готови за Лига на нациите
България гостува на Молдова в приятелски мач в петък. Срещата може...
Чете се за: 03:12 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#България U21 футбол #младежки национален отбор на България по футбол #Български футболен съюз (БФС) #Тодор Янчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
3
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
4
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
5
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
6
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Национални отбори

Цифрите зад световните първенства, част 3
Цифрите зад световните първенства, част 3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
36001
Чете се за: 24:45 мин.
Лилиан Попеску: България остава опасен отбор въпреки трудния период Лилиан Попеску: България остава опасен отбор въпреки трудния период
Чете се за: 02:25 мин.
Азербайджански арбитър ще направи дебют при мъжете на контролата между Молдова и България Азербайджански арбитър ще направи дебют при мъжете на контролата между Молдова и България
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Чете се за: 00:30 мин.
Кирил Котев: Идеята е да сме готови за Лига на нациите Кирил Котев: Идеята е да сме готови за Лига на нациите
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София
Дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II) Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? (ЧАСТ II)
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение Студентът, обвинен за трагедията в Благоевград, остава без мярка за неотклонение
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Сигнал за бомби на оживени обществени места в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейна схема е в основата на престъпната група, източила половин...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Израел и Ливан удължават примирието при условие, че Хизбула спре...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по математика
Чете се за: 01:00 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ