Задържаха 10 незаконни мигранти край Бургас

Задържаха 10 незаконни мигранти в пътнически микробус в района на местността "Пода" край Бургас. Превозното средство е било управлявано от 36-годишен румънски гражданин. Пътническият микробус изглеждал празен, но полицаите открили тайник, в естествена кухина зад седалките. Акцията е била проведена от Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, към 2.30 ч. на 17 март.

Шофьорът и мигрантите са задържани. Те са от Афганистан и са тръгнали от Турция преди около седмица. По случая е образувано бързо производство, уведомена е районната прокуратура. Шофьорът е задържан до 72 часа. Работата по случая продължава.