БФС призна за грешно показан червен картон на Джордан Айб

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува традиционното си видео с преглед на спорните ситуации от изминалия кръг.

В рубриката „На фокус“ попадна сериозното меле между футболистите на Лудогорец и ЦСКА през второто полувреме на мача. Включени са още две ситуации от мача между Берое и Левски в Стара Загора, както и две положения от отложения мач Локомотив София - Септември.

Масова конфронтация на Лудогорец – ЦСКА

Съдията показва четири жълти картона в следствие на масова конфронтация между играчите на Лудогорец и ЦСКА. Има основно блъскане между играчите на двата отбора без нанасяне на удари, в която и да е част на тялото. Главният съдия много правилно първо наказва инициатора Алехандро Пиедраита, след това Дерой Дуарте, който първи влиза в съприкосновение, а след това и най-активните в конфронтацията – Руан Круз и Джеймс Ето'о. Препоръката към съдиите в подобен тип конфронтация винаги е била да наказва най-дейните в конфликта, като в подобна масовост минимумът е поне по два жълти картона за двата отбора.

Незачетеният гол на Берое срещу Левски за нарушение в хода на атаката

Топката е подадена в дълбочина в половината на Левски, където Стипе Вуликич се опитва да я върне с глава към своя вратар. Той не успява, но продължава да я контролира трайно в краката си. В този момент той е застигнат от Факундо Аларкон, който първо с лявата, а в последствие и с дясната си ръка задържа за рамото своя противник, извършвайки очевидно нарушение в атака. Главният съдия прочита отлично играта, разпознава непозволения контакт от страна на нападателя в зелено, благодарение, на който той овладява топката и отбелязва гол, и отсъжда нарушение в атака. ВАР също преглежда инцидента и не намира ясни доказателства за явна и очевидна грешка на терен от страна на главния съдия.

Потенциално нарушение в наказателното поле на Берое

Армстронг Око-Флекс контролира топката и навлиза в наказателното поле на Берое, където Давид Валверде се опитва по абсолютно позволен във всеки футболен аспект начин да противодейства на нападателя на Левски. Усещайки близостта на футболиста в зелено Армстронг Око-Флекс използва контракта на ръката му върху гърба си, с която обаче Давид Валверде по никакъв начин не извършва нарушение било то задържане или трайно изблъскване. В другата точка на евентуален контакт, а именно долу в краката, там ясно се вижда, че Давид Валверде в нито един момент не препъва нападателя, напротив Армстронг Око-Флекс свива краката си, така че да въведе в заблуда главния съдия с падането си и да спечели максимума от ситуацията, а именно наказателен удар. Главният съдия не разчита инцидента като наказуем от страна на защитника, но не прочита до край ситуацията, защото в случая става въпрос за симулативна игра от страна на Армстронг Око-Флекс, която би трябвало да бъде наказана с жълт картон за неспортсменско поведение. ВАР не би трябвало да се намесва, защото няма явни доказателства за извършено нарушение от страна на Давид Валверде.

В рубриката „На фокус“ се разглеждат два момента и от отложения мач между Локомотив София и Септември София, като се отбелязва като грешка на цялата съдийска бригада показания червен картон на Джордан Айб.

