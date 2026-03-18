Китай предложи на Тайван обединение за енергийна сигурност

Китай предложи на Тайван обединение в името на енергийната сигурност. Говорителят на китайската служба по въпросите на Тайван Чън Бинхуа заяви пред репортери в Пекин, че "мирното обединение" ще гарантира на Тайван по-голяма сигурност по отношение на енергията и ресурсите.

Тайван, който получава една трета от втечнения си природен газ от Катар и не внася никаква енергия от Китай казва, че си е гарантирал алтернативни доставки за идните месеци, включително от основния си международен поддръжник - САЩ. Засега от тайванското правителство не са коментирали предложението на Пекин.

Китай отдавна предлага на Тайван автономия по принципа "една държава, две системи", ако островът се съгласи да премине под контрола на Пекин – предложение, което нито една от големите тайвански политически партии не подкрепя. Китай не се отказва и от варианта с използването на сила, за да постави Тайван под свой контрол.