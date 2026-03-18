Вечното дерби ще се състои на 13 април

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз определи програмата за последните три кръга от редовния сезон в Първа лига.

Срещата между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на шампионата ще се състои на 13 април – Светли понеделник, от 16:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”. Светли понеделник е вторият ден от великденските празници.

Ясна е и датата за сблъсъка на Пловдив между Локомотив и Ботев. Пловдивските грандове ще премерят сили на 8 април, сряда, от 20:30 часа.