Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
След акцията в Бургас: разкриха схема за купуване на гласове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Намерени са списъци с имена и суми в евро

След полицейската акция в Бургас, насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и наркоразпространението бяха открити списъци с имена, както и различни суми в евро.

Извършена е проверка в частен дом, разположен на ул. „Московска“ в кв. „Победа“, обитаван от 61-годишна жена и 23-годишния й син. В дома им са намерени и иззети пет тетрадки с вписани имена, срещу които се намират различни суми в евро. Открити са и множество златни накити с общо тегло около 600 гр., както и сумата от около 2 000 евро. Иззети са и различни вещи, сред които мобилни телефони, музикална техника, велосипеди, различни битови инструменти, за чийто произход не са получени адекватни обяснения. Двамата са задържани за срок до 24 часа.

Извършено е претърсване и в частен дом, разположен на ул. “Опълченска” в кв.”Победа”, който е собственост на 40-годишен мъж. При обиска са намерени и иззети тетрадка с вписани в нея имена и различни суми, както и сумата от около 200 евро.

Извършено е претърсване в друг дом, разположен на същата улица, в който живее 45-годишен мъж. Униформените намерили и иззели пликчета амфетамин с общо тегло около 4 гр., метамфетамин с тегло около 5 гр., две електронни везни, плик с червен фосфор и сак. В сака е имало прекурсори, различни по вид и размер колби, червен фосфор, кислол, ацетон, кореселин и туба с 200 мл метамфетамин. Задържан за срок до 24 часа е 32-годишен бургазлия. Работата по случаите продължава.

