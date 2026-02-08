Българските състезатели спечелиха 11 медала от еврошампионата по ледено плуване

Българските състезатели спечелиха 11 медала от европейското първенство по ледено плуване под егидата на IISA, което се проведе в курорта Молвено в Италия.

Националите взеха три златни, пет сребърни и три бронзови медала, както и още четири места в топ 6.

В отделните възрастови групи представянето е: Яни Куков - двукратен европейски шампион на 50 метра и 100 метра гръб и втори на 50 метра свободен стил, Емил Любенов - европейски шампион на 100 метра бътерфлай, втори на 200 метра съчетано плуване и трети на 250 метра свободен стил, Валентин Митрев - сребърни медали на 100 гръб и 250 метра свободен стил, Теодор Цветков - сребърен медал на на 1000 свободен стил, Константин Тонев - бронзов медал на 250 свободен стил и Тихомир Резашки - бронзов медал на 200 метра съчетано плуване.

Престижни места в първата шестица заеха Стоян Иванов и Павел Атанасов.

Отборът беше воден от легендата в българското маратонско и ледено плуване Петър Стойчев, който е вицепрезидент на IISA.